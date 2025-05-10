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"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 10.05.2025

"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям бригады ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, не соблюдавшим режим прекращения огня, противник потерял в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:36:00+03:00

2025-05-10T13:36:00+03:00

2025-05-10T13:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям бригады ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, не соблюдавшим режим прекращения огня, противник потерял в Зорей действия группировки более 20 военнослужащих и орудие артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, не соблюдавшим режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 20 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)