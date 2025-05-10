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ВСУ потеряли более 110 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 110 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 10.05.2025
ВСУ потеряли более 110 военных в зоне действий группировки "Юг"
Российская "Южная" группировка войск отразила атаку ВСУ у Валентиновки в ДНР, противник потерял более 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:32:00+03:00
2025-05-10T13:32:00+03:00
2025-05-10T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск отразила атаку ВСУ у Валентиновки в ДНР, противник потерял более 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку противника в районе населенного пункта Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Потери ВСУ составили более110 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Также уничтожен склад боеприпасов, добавили в МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ потеряли более 110 военных в зоне действий группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли более 110 военных в зоне действий группировки "Юг"