https://ria.ru/20250510/vsu-2016202084.html

ВСУ потеряли более 110 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 110 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 10.05.2025

ВСУ потеряли более 110 военных в зоне действий группировки "Юг"

Российская "Южная" группировка войск отразила атаку ВСУ у Валентиновки в ДНР, противник потерял более 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:32:00+03:00

2025-05-10T13:32:00+03:00

2025-05-10T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск отразила атаку ВСУ у Валентиновки в ДНР, противник потерял более 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку противника в районе населенного пункта Валентиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Потери ВСУ составили более110 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Также уничтожен склад боеприпасов, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия