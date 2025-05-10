https://ria.ru/20250510/vsu-2016155069.html
ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области
ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области - РИА Новости, 10.05.2025
ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области
Украинские боевики разрушили более трети храмов Суджанского церковного округа, следует из данных, предоставленных РИА Новости духовенством Курской епархии... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:22:00+03:00
2025-05-10T06:22:00+03:00
2025-05-10T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики разрушили более трети храмов Суджанского церковного округа, следует из данных, предоставленных РИА Новости духовенством Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).Согласно информации на сайте епархии, в него входит 11 храмов. Помощник начальника управления ФСИН по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказывал агентству, что ВСУ обстреляли почти все храмы церковного округа. Среди них — объекты культурного наследия.Так, разрушены оказались четыре объекта: два в Малой Локне, по одному — в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждения получили храмы в Уланке, Борках и Заолешках, на других постройках тоже есть повреждения и следы обстрелов. Таким образом, разрушенными оказались не менее четырех из одиннадцати храмов Суджанского округа. "По сути, да, можно так написать", — сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.Пока сверка точных данных по состоянию всех храмов не представляется возможной и есть вероятность того, что какие-то из них могли уцелеть, добавил он.Клинцов сообщал агентству, что из-за атак ВСУ в Курской епархии пострадали или оказались разрушены 24 храма, практически во всех из них совершать богослужения сейчас невозможно. Кроме того, в Белгородской области пострадали двадцать храмов, среди которых есть полностью разрушенные, рассказал РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.Четвертого мая украинский дрон повредил купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, а 24 апреля после атаки БПЛА полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево. В огне погибла почитаемая икона Божией Матери "Иерусалимская", переданная в дар в 2012 году как благословение от православных верующих Святой Земли. По словам Клюйко, пожарным и людям, которые им помогали, не давал тушить огонь дрон ВСУ.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html
https://ria.ru/20250506/sud-2015304164.html
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белгородская область, белгород, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), русская православная церковь, курская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Русская православная церковь, Курская область
ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области
РПЦ: ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики разрушили более трети храмов Суджанского церковного округа, следует из данных, предоставленных РИА Новости духовенством Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
Согласно информации на сайте епархии, в него входит 11 храмов. Помощник начальника управления ФСИН по Курской области
протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказывал агентству, что ВСУ обстреляли почти все храмы церковного округа. Среди них — объекты культурного наследия.
Так, разрушены оказались четыре объекта: два в Малой Локне, по одному — в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждения получили храмы в Уланке, Борках и Заолешках, на других постройках тоже есть повреждения и следы обстрелов. Таким образом, разрушенными оказались не менее четырех из одиннадцати храмов Суджанского округа.
«
"По сути, да, можно так написать", — сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.
Пока сверка точных данных по состоянию всех храмов не представляется возможной и есть вероятность того, что какие-то из них могли уцелеть, добавил он.
Клинцов сообщал агентству, что из-за атак ВСУ в Курской епархии пострадали или оказались разрушены 24 храма, практически во всех из них совершать богослужения сейчас невозможно.
Кроме того, в Белгородской области
пострадали двадцать храмов, среди которых есть полностью разрушенные, рассказал РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.
Четвертого мая украинский дрон повредил купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, а 24 апреля после атаки БПЛА полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево.
В огне погибла почитаемая икона Божией Матери "Иерусалимская", переданная в дар в 2012 году как благословение от православных верующих Святой Земли. По словам Клюйко, пожарным и людям, которые им помогали, не давал тушить огонь дрон ВСУ.