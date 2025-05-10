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ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области - РИА Новости, 10.05.2025
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06:22 10.05.2025 (обновлено: 10:28 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vsu-2016155069.html
ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области
ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области - РИА Новости, 10.05.2025
ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области
Украинские боевики разрушили более трети храмов Суджанского церковного округа, следует из данных, предоставленных РИА Новости духовенством Курской епархии... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:22:00+03:00
2025-05-10T10:28:00+03:00
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белгород
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики разрушили более трети храмов Суджанского церковного округа, следует из данных, предоставленных РИА Новости духовенством Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).Согласно информации на сайте епархии, в него входит 11 храмов. Помощник начальника управления ФСИН по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказывал агентству, что ВСУ обстреляли почти все храмы церковного округа. Среди них — объекты культурного наследия.Так, разрушены оказались четыре объекта: два в Малой Локне, по одному — в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждения получили храмы в Уланке, Борках и Заолешках, на других постройках тоже есть повреждения и следы обстрелов. Таким образом, разрушенными оказались не менее четырех из одиннадцати храмов Суджанского округа. "По сути, да, можно так написать", — сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.Пока сверка точных данных по состоянию всех храмов не представляется возможной и есть вероятность того, что какие-то из них могли уцелеть, добавил он.Клинцов сообщал агентству, что из-за атак ВСУ в Курской епархии пострадали или оказались разрушены 24 храма, практически во всех из них совершать богослужения сейчас невозможно. Кроме того, в Белгородской области пострадали двадцать храмов, среди которых есть полностью разрушенные, рассказал РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.Четвертого мая украинский дрон повредил купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, а 24 апреля после атаки БПЛА полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево. В огне погибла почитаемая икона Божией Матери "Иерусалимская", переданная в дар в 2012 году как благословение от православных верующих Святой Земли. По словам Клюйко, пожарным и людям, которые им помогали, не давал тушить огонь дрон ВСУ.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html
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белгородская область, белгород, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), русская православная церковь, курская область
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ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области

РПЦ: ВСУ разрушили треть храмов Суджанского церковного округа в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области
Военнослужащий в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики разрушили более трети храмов Суджанского церковного округа, следует из данных, предоставленных РИА Новости духовенством Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
Согласно информации на сайте епархии, в него входит 11 храмов. Помощник начальника управления ФСИН по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказывал агентству, что ВСУ обстреляли почти все храмы церковного округа. Среди них — объекты культурного наследия.
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Так, разрушены оказались четыре объекта: два в Малой Локне, по одному — в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждения получили храмы в Уланке, Борках и Заолешках, на других постройках тоже есть повреждения и следы обстрелов. Таким образом, разрушенными оказались не менее четырех из одиннадцати храмов Суджанского округа.
«
"По сути, да, можно так написать", — сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.
Пока сверка точных данных по состоянию всех храмов не представляется возможной и есть вероятность того, что какие-то из них могли уцелеть, добавил он.
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Клинцов сообщал агентству, что из-за атак ВСУ в Курской епархии пострадали или оказались разрушены 24 храма, практически во всех из них совершать богослужения сейчас невозможно.
Кроме того, в Белгородской области пострадали двадцать храмов, среди которых есть полностью разрушенные, рассказал РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.
Четвертого мая украинский дрон повредил купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, а 24 апреля после атаки БПЛА полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево.
В огне погибла почитаемая икона Божией Матери "Иерусалимская", переданная в дар в 2012 году как благословение от православных верующих Святой Земли. По словам Клюйко, пожарным и людям, которые им помогали, не давал тушить огонь дрон ВСУ.
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