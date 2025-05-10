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ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 10.05.2025 (обновлено: 13:27 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vsu--2016201217.html
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Украинские войска несмотря на объявленный режим прекращения огня, предприняли попытку атаки в районе Липового в ДНР, она отражена, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:26:00+03:00
2025-05-10T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
нато
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска несмотря на объявленный режим прекращения огня, предприняли попытку атаки в районе Липового в ДНР, она отражена, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" отразили атаку противника в районе населенного пункта Липовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, реактивную систему залпового огня "Град" и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Кракен" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, НАТО
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска несмотря на объявленный режим прекращения огня, предприняли попытку атаки в районе Липового в ДНР, она отражена, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" отразили атаку противника в районе населенного пункта Липовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, реактивную систему залпового огня "Град" и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Кракен" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияНАТО
 
 
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