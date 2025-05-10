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Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу коалиции желающих

Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу коалиции желающих - РИА Новости, 10.05.2025

Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу коалиции желающих

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:09:00+03:00

2025-05-10T09:09:00+03:00

2025-05-10T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киев для встречи так называемой коалиции желающих прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", — говорится в релизе.По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский запланировал на субботу встречу с европейскими лидерами.По данным Reuters, страны Европы и США завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, обсуждения продолжатся в выходные на встрече коалиции желающих, которая пройдет на Украине. При этом предложение могут выдвинуть "в ближайшие дни".Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

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https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

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