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Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу коалиции желающих - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 10.05.2025 (обновлено: 10:34 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vstrecha-2016164156.html
Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу коалиции желающих
Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу коалиции желающих - РИА Новости, 10.05.2025
Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу коалиции желающих
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:09:00+03:00
2025-05-10T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
фридрих мерц
кир стармер
дональд туск
нато
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Киев для встречи так называемой коалиции желающих прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", — говорится в релизе.По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский запланировал на субботу встречу с европейскими лидерами.По данным Reuters, страны Европы и США завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, обсуждения продолжатся в выходные на встрече коалиции желающих, которая пройдет на Украине. При этом предложение могут выдвинуть "в ближайшие дни".Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250510/ugrozy-2016146147.html
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украина, россия, киев, фридрих мерц, кир стармер, дональд туск, нато, в мире, германия, франция
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Дональд Туск, НАТО, В мире, Германия, Франция
Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу коалиции желающих

Макрон, Мерц, Кир Стармер и Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих

© Getty Images / picture alliance / Kay NietfeldПремьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
Премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Getty Images / picture alliance / Kay Nietfeld
Премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Киев для встречи так называемой коалиции желающих прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", — говорится в релизе.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями
10 мая, 02:15
По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский запланировал на субботу встречу с европейскими лидерами.
По данным Reuters, страны Европы и США завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, обсуждения продолжатся в выходные на встрече коалиции желающих, которая пройдет на Украине. При этом предложение могут выдвинуть "в ближайшие дни".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
10 мая, 04:46

Мирные инициативы Москвы

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевФридрих МерцКир СтармерДональд ТускНАТОВ миреГерманияФранция
 
 
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