Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину
Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись в республику
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Принимавшие участие в параде Победы в Москве белорусские военнослужащие вернулись в республику, сообщило минобороны страны.
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"Военнослужащие - участники парада Победы в Москве вернулись в Беларусь. Парадный расчет сил специальных операций вооруженных сил на железнодорожном вокзале в Минске встретил командующий силами специальных операций вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что командующий поблагодарил военнослужащих за высокий уровень подготовки, вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и отметил, что они достойно представили страну на военном параде в российской столице.
Командующий отметил, что военнослужащие показали свою обученность, способность вытерпеть и перенести все тяжести, которые есть. "Военнослужащие справились очень достойно, красиво представили Республику Беларусь. Они показали, что они - лучшие в вооруженных силах Республики Беларусь", - заявил он.
Кроме того, по информации минобороны, в Минске награды из рук генералов получили воспитанники военных училищ, принимавшие участие в военном параде 9 мая в белорусской столице. Это - воспитанники Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова.
"Участие (в параде - ред.) суворовцев и кадетов Республики Беларусь и Российской Федерации свидетельствует о том, что эта традиция не просто из года в год передается, она существует в разных государствах потому что все понимают, что будущее каждого государства заложено в их детях в их юношах, которые проходят соответствующую подготовку и воспитание для того, чтобы осознанно защищать в последующем свою Родину", - сказал во время церемонии заместитель министра обороны Белоруссии Александр Науменко.