Рейтинг@Mail.ru
Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:17 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/voennye-2016182966.html
Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину
Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину - РИА Новости, 10.05.2025
Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину
Принимавшие участие в параде Победы в Москве белорусские военнослужащие вернулись в республику, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:17:00+03:00
2025-05-10T11:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вадим денисенко
москва
белоруссия
минск
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015967706_0:56:3142:1823_1920x0_80_0_0_63b4b11101a83f0b01065edf31fd2b65.jpg
МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Принимавшие участие в параде Победы в Москве белорусские военнослужащие вернулись в республику, сообщило минобороны страны. "Военнослужащие - участники парада Победы в Москве вернулись в Беларусь. Парадный расчет сил специальных операций вооруженных сил на железнодорожном вокзале в Минске встретил командующий силами специальных операций вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства. Отмечается, что командующий поблагодарил военнослужащих за высокий уровень подготовки, вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и отметил, что они достойно представили страну на военном параде в российской столице. Командующий отметил, что военнослужащие показали свою обученность, способность вытерпеть и перенести все тяжести, которые есть. "Военнослужащие справились очень достойно, красиво представили Республику Беларусь. Они показали, что они - лучшие в вооруженных силах Республики Беларусь", - заявил он. Кроме того, по информации минобороны, в Минске награды из рук генералов получили воспитанники военных училищ, принимавшие участие в военном параде 9 мая в белорусской столице. Это - воспитанники Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова. "Участие (в параде - ред.) суворовцев и кадетов Республики Беларусь и Российской Федерации свидетельствует о том, что эта традиция не просто из года в год передается, она существует в разных государствах потому что все понимают, что будущее каждого государства заложено в их детях в их юношах, которые проходят соответствующую подготовку и воспитание для того, чтобы осознанно защищать в последующем свою Родину", - сказал во время церемонии заместитель министра обороны Белоруссии Александр Науменко.
https://ria.ru/20250510/kontsert-2016180442.html
москва
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015967706_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c4119f4e9523a2daa9983d1a3dc73fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим денисенко, москва, белоруссия, минск, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вадим Денисенко, Москва, Белоруссия, Минск, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину

Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись в республику

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Принимавшие участие в параде Победы в Москве белорусские военнослужащие вернулись в республику, сообщило минобороны страны.
«
"Военнослужащие - участники парада Победы в Москве вернулись в Беларусь. Парадный расчет сил специальных операций вооруженных сил на железнодорожном вокзале в Минске встретил командующий силами специальных операций вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что командующий поблагодарил военнослужащих за высокий уровень подготовки, вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и отметил, что они достойно представили страну на военном параде в российской столице.
Командующий отметил, что военнослужащие показали свою обученность, способность вытерпеть и перенести все тяжести, которые есть. "Военнослужащие справились очень достойно, красиво представили Республику Беларусь. Они показали, что они - лучшие в вооруженных силах Республики Беларусь", - заявил он.
Кроме того, по информации минобороны, в Минске награды из рук генералов получили воспитанники военных училищ, принимавшие участие в военном параде 9 мая в белорусской столице. Это - воспитанники Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова.
"Участие (в параде - ред.) суворовцев и кадетов Республики Беларусь и Российской Федерации свидетельствует о том, что эта традиция не просто из года в год передается, она существует в разных государствах потому что все понимают, что будущее каждого государства заложено в их детях в их юношах, которые проходят соответствующую подготовку и воспитание для того, чтобы осознанно защищать в последующем свою Родину", - сказал во время церемонии заместитель министра обороны Белоруссии Александр Науменко.
Вид на бразильский город Салвадор - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы
10:58
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВадим ДенисенкоМоскваБелоруссияМинскВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала