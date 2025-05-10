https://ria.ru/20250510/voennye-2016182966.html

Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину

Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину - РИА Новости, 10.05.2025

Белорусские военные, участвовавшие в параде в Москве, вернулись на родину

Принимавшие участие в параде Победы в Москве белорусские военнослужащие вернулись в республику, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:17:00+03:00

2025-05-10T11:17:00+03:00

2025-05-10T11:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

вадим денисенко

москва

белоруссия

минск

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Принимавшие участие в параде Победы в Москве белорусские военнослужащие вернулись в республику, сообщило минобороны страны. "Военнослужащие - участники парада Победы в Москве вернулись в Беларусь. Парадный расчет сил специальных операций вооруженных сил на железнодорожном вокзале в Минске встретил командующий силами специальных операций вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства. Отмечается, что командующий поблагодарил военнослужащих за высокий уровень подготовки, вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и отметил, что они достойно представили страну на военном параде в российской столице. Командующий отметил, что военнослужащие показали свою обученность, способность вытерпеть и перенести все тяжести, которые есть. "Военнослужащие справились очень достойно, красиво представили Республику Беларусь. Они показали, что они - лучшие в вооруженных силах Республики Беларусь", - заявил он. Кроме того, по информации минобороны, в Минске награды из рук генералов получили воспитанники военных училищ, принимавшие участие в военном параде 9 мая в белорусской столице. Это - воспитанники Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова. "Участие (в параде - ред.) суворовцев и кадетов Республики Беларусь и Российской Федерации свидетельствует о том, что эта традиция не просто из года в год передается, она существует в разных государствах потому что все понимают, что будущее каждого государства заложено в их детях в их юношах, которые проходят соответствующую подготовку и воспитание для того, чтобы осознанно защищать в последующем свою Родину", - сказал во время церемонии заместитель министра обороны Белоруссии Александр Науменко.

https://ria.ru/20250510/kontsert-2016180442.html

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вадим денисенко, москва, белоруссия, минск, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне