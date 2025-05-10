https://ria.ru/20250510/vinodel-2016164428.html

Эксперт рассказал, какие суеверия есть у виноделов

Эксперт рассказал, какие суеверия есть у виноделов - РИА Новости, 10.05.2025

Эксперт рассказал, какие суеверия есть у виноделов

Никто не начнет сбор винограда 13-го числа или в понедельник, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:11:00+03:00

2025-05-10T09:11:00+03:00

2025-05-10T10:40:00+03:00

абрау-дюрсо

вино

россия

общество

виноделие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963197106_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a2b6e98c2c5096de84ab14acb4174c60.jpg

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая — РИА Новости. Никто не начнет сбор винограда 13-го числа или в понедельник, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо"."Да, мы очень суеверные люди!" — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.По его словам, в целом решение, когда собирать виноград, принимается на основе физико-химического анализа, проводимого практически каждый день в лабораториях в сезон сбора."Виноделие — непростой процесс, в котором цена ошибки высока. Вино — живой организм, оно постоянно меняется и требует пристального внимания", — сказал Катаржин. Как отметил винодел, необходимо определить не только в какой месяц, но даже в какой день следует начинать собирать виноград. Скорректировать сроки можно максимум на два-три дня, перенос старта на другое время критичен.

https://ria.ru/20250508/vino-2015721521.html

https://ria.ru/20250510/vino-2016156534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абрау-дюрсо, вино, россия, общество, виноделие