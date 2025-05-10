https://ria.ru/20250510/vinodel-2016164428.html
Эксперт рассказал, какие суеверия есть у виноделов
Эксперт рассказал, какие суеверия есть у виноделов - РИА Новости, 10.05.2025
Эксперт рассказал, какие суеверия есть у виноделов
Никто не начнет сбор винограда 13-го числа или в понедельник, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:11:00+03:00
2025-05-10T09:11:00+03:00
2025-05-10T10:40:00+03:00
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая — РИА Новости. Никто не начнет сбор винограда 13-го числа или в понедельник, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо"."Да, мы очень суеверные люди!" — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.По его словам, в целом решение, когда собирать виноград, принимается на основе физико-химического анализа, проводимого практически каждый день в лабораториях в сезон сбора."Виноделие — непростой процесс, в котором цена ошибки высока. Вино — живой организм, оно постоянно меняется и требует пристального внимания", — сказал Катаржин. Как отметил винодел, необходимо определить не только в какой месяц, но даже в какой день следует начинать собирать виноград. Скорректировать сроки можно максимум на два-три дня, перенос старта на другое время критичен.
https://ria.ru/20250508/vino-2015721521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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абрау-дюрсо, вино, россия, общество, виноделие
Абрау-Дюрсо, Вино, Россия, Общество, Виноделие
Эксперт рассказал, какие суеверия есть у виноделов
Винодел Катаржин: никто не начинает сбор винограда 13-го числа или в понедельник
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая — РИА Новости. Никто не начнет сбор винограда 13-го числа или в понедельник, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо".
"Да, мы очень суеверные люди!" — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
По его словам, в целом решение, когда собирать виноград, принимается на основе физико-химического анализа, проводимого практически каждый день в лабораториях в сезон сбора.
«
"Виноделие — непростой процесс, в котором цена ошибки высока. Вино — живой организм, оно постоянно меняется и требует пристального внимания", — сказал Катаржин.
Как отметил винодел, необходимо определить не только в какой месяц, но даже в какой день следует начинать собирать виноград. Скорректировать сроки можно максимум на два-три дня, перенос старта на другое время критичен.