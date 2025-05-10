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Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина - РИА Новости, 10.05.2025
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07:05 10.05.2025 (обновлено: 11:24 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vino-2016156534.html
Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина
Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина - РИА Новости, 10.05.2025
Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина
При покупке вина стоит изучить контрэтикетки на обратной стороне бутылки, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в РИА Новости, 10.05.2025
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россия
краснодарский край
абрау-дюрсо
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая — РИА Новости. При покупке вина стоит изучить контрэтикетки на обратной стороне бутылки, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо"."Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен", — сказал собеседник агентства.По его словам, на это следует обращать внимание, поскольку "вино требует к себе уважительного отношения"."Его следует изучать — очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой", — подчеркнул Катаржин. На вопрос, сколько сейчас в России виноделен, он ответил: "Очень много, около 250, если не больше". Собеседник РИА Новости добавил, что винная карта страны сегодня поражает масштабом — на ней Краснодарский край, Крым и Дагестан.
https://ria.ru/20250510/vino-2016149870.html
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россия, краснодарский край, абрау-дюрсо
Россия, Краснодарский край, Абрау-Дюрсо
Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина

Винодел Катаржин: при покупке вина стоит внимательно читать контрэтикетки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая — РИА Новости. При покупке вина стоит изучить контрэтикетки на обратной стороне бутылки, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо".
"Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, на это следует обращать внимание, поскольку "вино требует к себе уважительного отношения".
"Его следует изучать — очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой", — подчеркнул Катаржин.
На вопрос, сколько сейчас в России виноделен, он ответил: "Очень много, около 250, если не больше". Собеседник РИА Новости добавил, что винная карта страны сегодня поражает масштабом — на ней Краснодарский край, Крым и Дагестан.
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