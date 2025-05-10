https://ria.ru/20250510/vino-2016156534.html

Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина

Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина - РИА Новости, 10.05.2025

Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина

При покупке вина стоит изучить контрэтикетки на обратной стороне бутылки, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в РИА Новости, 10.05.2025

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2025-05-10T07:05:00+03:00

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россия

краснодарский край

абрау-дюрсо

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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая — РИА Новости. При покупке вина стоит изучить контрэтикетки на обратной стороне бутылки, заявил РИА Новости Антон Катаржин — главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо"."Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен", — сказал собеседник агентства.По его словам, на это следует обращать внимание, поскольку "вино требует к себе уважительного отношения"."Его следует изучать — очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой", — подчеркнул Катаржин. На вопрос, сколько сейчас в России виноделен, он ответил: "Очень много, около 250, если не больше". Собеседник РИА Новости добавил, что винная карта страны сегодня поражает масштабом — на ней Краснодарский край, Крым и Дагестан.

https://ria.ru/20250510/vino-2016149870.html

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россия, краснодарский край, абрау-дюрсо