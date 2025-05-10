https://ria.ru/20250510/vino-2016149870.html
Эксперт объяснил, почему интерес россиян к вину начался с красных сортов
Эксперт объяснил, почему интерес россиян к вину начался с красных сортов - РИА Новости, 10.05.2025
Эксперт объяснил, почему интерес россиян к вину начался с красных сортов
Интерес россиян к вину начался с красных сортов, так как они не только более плотные и насыщенные по аромату, но и крепче белых, что важно - после долгого... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:04:00+03:00
2025-05-10T04:04:00+03:00
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - РИА Новости. Интерес россиян к вину начался с красных сортов, так как они не только более плотные и насыщенные по аромату, но и крепче белых, что важно - после долгого периода традиционного потребления водки было легче переключаться на красные сорта, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "Рынок меняется стремительно. Вначале именно красные сорта оказались самыми популярными в России",- сказал он. Дело в том, что, по его словам, "красные вина более плотные и насыщенные по аромату, чем белые". "К тому же они крепче, что важно: после долгого периода традиционного потребления водки легче было переключаться на красные вина. Это не шутка, а факт", - подчеркнул собеседник агентства. "Белые вина покупали по чуть-чуть, главным образом к рыбе, следуя известному стереотипу, что красные пьют с красным мясом, а белые — с белым", - заметил Катаржин.
https://ria.ru/20250418/vino-2011956970.html
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общество, абрау-дюрсо
Эксперт объяснил, почему интерес россиян к вину начался с красных сортов
Винодел Катаржин: после долго потребления водки легче перейти на красное вино
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - РИА Новости. Интерес россиян к вину начался с красных сортов, так как они не только более плотные и насыщенные по аромату, но и крепче белых, что важно - после долгого периода традиционного потребления водки было легче переключаться на красные сорта, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"Рынок меняется стремительно. Вначале именно красные сорта оказались самыми популярными в России",- сказал он.
Дело в том, что, по его словам, "красные вина более плотные и насыщенные по аромату, чем белые".
"К тому же они крепче, что важно: после долгого периода традиционного потребления водки легче было переключаться на красные вина. Это не шутка, а факт", - подчеркнул собеседник агентства.
"Белые вина покупали по чуть-чуть, главным образом к рыбе, следуя известному стереотипу, что красные пьют с красным мясом, а белые — с белым", - заметил Катаржин.