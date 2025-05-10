https://ria.ru/20250510/vino-2016147030.html
Эксперт объяснил смысл закона о виноделии в России
Эксперт объяснил смысл закона о виноделии в России - РИА Новости, 10.05.2025
Эксперт объяснил смысл закона о виноделии в России
Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (№ 468-ФЗ), положил конец ввозу в страну импортных виноматериалов, а также подтолкнул виноделов... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:32:00+03:00
2025-05-10T02:32:00+03:00
2025-05-10T02:32:00+03:00
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - РИА Новости. Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (№ 468-ФЗ), положил конец ввозу в страну импортных виноматериалов, а также подтолкнул виноделов внутри страны заниматься в полной мере виноградарством, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "Да, в конце 2019 года появился по-настоящему исторический Федеральный закон № 468, согласно которому, в частности, вином в РФ может называться только напиток, изготовленный исключительно из выращенного в России винограда, а не из завезенных из-за рубежа виноматериалов", - сказал он. "Этот закон положил конец не только ввозу в страну импортных виноматериалов, но и подтолкнул наших виноделов заниматься в полной мере виноградарством... Стали открываться винодельни, создаваться питомники саженцев, начались массовые посадки виноградников", - заметил собеседник агентства. "Сегодня вино в России — это не дань моде, а устоявшийся тренд, реальность. Считаю, что по выбору алкоголя на праздничный стол оно стоит на первом месте", - подчеркнул Катаржин.
https://ria.ru/20250508/vino-2015721521.html
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экономика, россия, абрау-дюрсо
Экономика, Россия, Абрау-Дюрсо
Эксперт объяснил смысл закона о виноделии в России
Винодел Картаржин: закон положил конец ввозу импортных виноматериалов
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - РИА Новости. Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (№ 468-ФЗ), положил конец ввозу в страну импортных виноматериалов, а также подтолкнул виноделов внутри страны заниматься в полной мере виноградарством, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"Да, в конце 2019 года появился по-настоящему исторический Федеральный закон № 468, согласно которому, в частности, вином в РФ
может называться только напиток, изготовленный исключительно из выращенного в России винограда, а не из завезенных из-за рубежа виноматериалов", - сказал он.
"Этот закон положил конец не только ввозу в страну импортных виноматериалов, но и подтолкнул наших виноделов заниматься в полной мере виноградарством... Стали открываться винодельни, создаваться питомники саженцев, начались массовые посадки виноградников", - заметил собеседник агентства.
"Сегодня вино в России — это не дань моде, а устоявшийся тренд, реальность. Считаю, что по выбору алкоголя на праздничный стол оно стоит на первом месте", - подчеркнул Катаржин.