Рейтинг@Mail.ru
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016239026.html
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения - РИА Новости, 10.05.2025
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения
Вьетнам выразил готовность активизировать сотрудничество с РФ в сфере здравоохранения, включая проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:12:00+03:00
2025-05-10T18:12:00+03:00
вьетнам
россия
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229377_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_e568123693324f99a8e1bcfb1f414f25.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вьетнам выразил готовность активизировать сотрудничество с РФ в сфере здравоохранения, включая проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных РФ и ЕАЭС, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. "Вьетнамская сторона проинформировала о готовности активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения, включая подготовку кадров, совместные научные исследования, а также проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных Российской Федерацией и ЕАЭС, в соответствии с законодательством Вьетнама и международными договорами, членом которых является Вьетнам", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250510/vaktsiny-2016226132.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229377_389:0:3118:2047_1920x0_80_0_0_8872b5fd08cf8e695f2ed3c8609aa443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, россия, евразийский экономический союз
Вьетнам, Россия, Евразийский экономический союз
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения

Вьетнам готов активизировать сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУпаковки с препаратом на производственной площадке
Упаковки с препаратом на производственной площадке - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Упаковки с препаратом на производственной площадке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вьетнам выразил готовность активизировать сотрудничество с РФ в сфере здравоохранения, включая проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных РФ и ЕАЭС, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
"Вьетнамская сторона проинформировала о готовности активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения, включая подготовку кадров, совместные научные исследования, а также проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных Российской Федерацией и ЕАЭС, в соответствии с законодательством Вьетнама и международными договорами, членом которых является Вьетнам", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама
Вчера, 16:49
 
ВьетнамРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала