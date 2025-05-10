https://ria.ru/20250510/vetnam-2016239026.html
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения - РИА Новости, 10.05.2025
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения
Вьетнам выразил готовность активизировать сотрудничество с РФ в сфере здравоохранения, включая проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:12:00+03:00
2025-05-10T18:12:00+03:00
2025-05-10T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вьетнам выразил готовность активизировать сотрудничество с РФ в сфере здравоохранения, включая проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных РФ и ЕАЭС, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. "Вьетнамская сторона проинформировала о готовности активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения, включая подготовку кадров, совместные научные исследования, а также проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных Российской Федерацией и ЕАЭС, в соответствии с законодательством Вьетнама и международными договорами, членом которых является Вьетнам", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250510/vaktsiny-2016226132.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вьетнам, россия, евразийский экономический союз
Вьетнам, Россия, Евразийский экономический союз
Вьетнам готов сотрудничать с Россией в сфере здравоохранения
Вьетнам готов активизировать сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения