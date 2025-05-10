Россия и Вьетнам выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
РФ и Вьетнам выступили за использование космического пространства в мирных целях
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступили за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, отметив, что обе стороны поддерживают международные усилия по контролю над вооружениями, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Стороны поддерживают международные усилия по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения в целях построения мира, свободного от такого оружия и более безопасного для всех, подчеркивают необходимость предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и его использования исключительно в мирных целях, выступают за скорейший запуск переговоров по соответствующему международному юридически обязывающему инструменту на основе проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также поддерживают дальнейшее продвижение инициативы политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе", - говорится в тексте документа.
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