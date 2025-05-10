https://ria.ru/20250510/vetnam-2016237420.html

Россия и Вьетнам выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

Россия и Вьетнам выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

Россия и Вьетнам выступили за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, отметив, что обе стороны поддерживают международные усилия по контролю РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:59:00+03:00

2025-05-10T17:59:00+03:00

2025-05-10T17:59:00+03:00

космос - риа наука

россия

вьетнам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступили за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, отметив, что обе стороны поддерживают международные усилия по контролю над вооружениями, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны поддерживают международные усилия по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения в целях построения мира, свободного от такого оружия и более безопасного для всех, подчеркивают необходимость предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и его использования исключительно в мирных целях, выступают за скорейший запуск переговоров по соответствующему международному юридически обязывающему инструменту на основе проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также поддерживают дальнейшее продвижение инициативы политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, вьетнам