https://ria.ru/20250510/vetnam-2016234718.html

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом

Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, говорится в совместной декларации двух стран. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:48:00+03:00

2025-05-10T17:48:00+03:00

2025-05-10T17:54:00+03:00

россия

вьетнам

москва

оон

владимир путин

безопасность

то лам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016221189_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_f02bf141dab8598eab0357043aa095e4.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием с учетом центральной координирующей роли ООН и на основе строгого соблюдения принципов и норм международного права, а также содействовать упрочению определяющей роли государств и их компетентных органов в этой сфере", - говорится в документе. Кроме того, Москва и Ханой договорились продолжить сотрудничество по вопросам защиты прав человека. "Стороны продолжат равноправное и взаимоуважительное сотрудничество по вопросам защиты и продвижения прав человека на основе Устава ООН, норм международного права и в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, будут тесно координировать свои действия в целях противодействия политизации правозащитной повестки и использованию тематики прав человека для вмешательства в свои внутренние дела", - отмечается в тексте декларации.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

https://ria.ru/20250510/putin-2016220221.html

россия

вьетнам

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, москва, оон, владимир путин, безопасность, то лам