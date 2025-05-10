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Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.05.2025
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17:48 10.05.2025 (обновлено: 17:54 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016234718.html
Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом
Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, говорится в совместной декларации двух стран. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием с учетом центральной координирующей роли ООН и на основе строгого соблюдения принципов и норм международного права, а также содействовать упрочению определяющей роли государств и их компетентных органов в этой сфере", - говорится в документе. Кроме того, Москва и Ханой договорились продолжить сотрудничество по вопросам защиты прав человека. "Стороны продолжат равноправное и взаимоуважительное сотрудничество по вопросам защиты и продвижения прав человека на основе Устава ООН, норм международного права и в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, будут тесно координировать свои действия в целях противодействия политизации правозащитной повестки и использованию тематики прав человека для вмешательства в свои внутренние дела", - отмечается в тексте декларации.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
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россия, вьетнам, москва, оон, владимир путин, безопасность, то лам
Россия, Вьетнам, Москва, ООН, Владимир Путин, Безопасность, То Лам
Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество по борьбе с международным терроризмом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
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"Стороны продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием с учетом центральной координирующей роли ООН и на основе строгого соблюдения принципов и норм международного права, а также содействовать упрочению определяющей роли государств и их компетентных органов в этой сфере", - говорится в документе.
Кроме того, Москва и Ханой договорились продолжить сотрудничество по вопросам защиты прав человека.
"Стороны продолжат равноправное и взаимоуважительное сотрудничество по вопросам защиты и продвижения прав человека на основе Устава ООН, норм международного права и в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, будут тесно координировать свои действия в целях противодействия политизации правозащитной повестки и использованию тематики прав человека для вмешательства в свои внутренние дела", - отмечается в тексте декларации.
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РоссияВьетнамМоскваООНВладимир ПутинБезопасностьТо Лам
 
 
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