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Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма - РИА Новости, 10.05.2025
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17:14 10.05.2025 (обновлено: 17:55 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016228851.html
Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма
Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма
Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения, говорится в совместной декларации об основных... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:14:00+03:00
2025-05-10T17:55:00+03:00
россия
вьетнам
в мире
то лам
день победы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе, опубликованной на сайте Кремля.Документ был подписан в рамках официального визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Россию."Стороны последовательно подтверждают закрепленные в Уставе ООН итоги Второй мировой войны, противостоят попыткам искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, отмечают важность правильного исторического воспитания, сохранения памяти о борьбе с фашизмом, решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
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россия, вьетнам, в мире, то лам, день победы, владимир путин
Россия, Вьетнам, В мире, То Лам, День Победы, Владимир Путин
Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма

Россия и Вьетнам осудили попытки возрождения нацизма и милитаризм

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе, опубликованной на сайте Кремля.
Документ был подписан в рамках официального визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Россию.
"Стороны последовательно подтверждают закрепленные в Уставе ООН итоги Второй мировой войны, противостоят попыткам искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, отмечают важность правильного исторического воспитания, сохранения памяти о борьбе с фашизмом, решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения", - говорится в декларации.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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