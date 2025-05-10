Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма
Россия и Вьетнам осудили попытки возрождения нацизма и милитаризм
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе, опубликованной на сайте Кремля.
"Стороны последовательно подтверждают закрепленные в Уставе ООН итоги Второй мировой войны, противостоят попыткам искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, отмечают важность правильного исторического воспитания, сохранения памяти о борьбе с фашизмом, решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения", - говорится в декларации.
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Вчера, 00:18