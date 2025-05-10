https://ria.ru/20250510/vetnam-2016228851.html

Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма

Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма

Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения, говорится в совместной декларации об основных... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:14:00+03:00

2025-05-10T17:14:00+03:00

2025-05-10T17:55:00+03:00

россия

вьетнам

в мире

то лам

день победы

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам осудили действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе, опубликованной на сайте Кремля.Документ был подписан в рамках официального визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Россию."Стороны последовательно подтверждают закрепленные в Уставе ООН итоги Второй мировой войны, противостоят попыткам искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, отмечают важность правильного исторического воспитания, сохранения памяти о борьбе с фашизмом, решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, в мире, то лам, день победы, владимир путин