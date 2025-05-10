Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ
Дмитриев: Россия продолжит инвестировать в энергетику и инфраструктуру Вьетнама
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, в том числе в его энергетику и инфраструктуру, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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"Инвестиции, в том числе в энергетику, в инфраструктуру (Вьетнама - ред.), продолжатся", - сказал он после церемонии обмена подписанными российской и вьетнамской сторонами документами.
По словам Дмитриева, сегодняшняя встреча была очень важной с точки зрения наращивания взаимных инвестиций и реализации совместных бизнес-проектов.
Переговоры президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.
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