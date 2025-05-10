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Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 10.05.2025
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17:00 10.05.2025
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Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ
Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 10.05.2025
Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ
Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, в том числе в его энергетику и инфраструктуру, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:00:00+03:00
2025-05-10T17:00:00+03:00
экономика
вьетнам
россия
москва
кирилл дмитриев
то лам
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, в том числе в его энергетику и инфраструктуру, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Инвестиции, в том числе в энергетику, в инфраструктуру (Вьетнама - ред.), продолжатся", - сказал он после церемонии обмена подписанными российской и вьетнамской сторонами документами. По словам Дмитриева, сегодняшняя встреча была очень важной с точки зрения наращивания взаимных инвестиций и реализации совместных бизнес-проектов. Переговоры президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.
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экономика, вьетнам, россия, москва, кирилл дмитриев, то лам, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Вьетнам, Россия, Москва, Кирилл Дмитриев, То Лам, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ

Дмитриев: Россия продолжит инвестировать в энергетику и инфраструктуру Вьетнама

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, в том числе в его энергетику и инфраструктуру, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«
"Инвестиции, в том числе в энергетику, в инфраструктуру (Вьетнама - ред.), продолжатся", - сказал он после церемонии обмена подписанными российской и вьетнамской сторонами документами.
По словам Дмитриева, сегодняшняя встреча была очень важной с точки зрения наращивания взаимных инвестиций и реализации совместных бизнес-проектов.
Переговоры президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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ЭкономикаВьетнамРоссияМоскваКирилл ДмитриевТо ЛамВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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