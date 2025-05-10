https://ria.ru/20250510/vetnam-2016227330.html

Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ

Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 10.05.2025

Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, заявил глава РФПИ

Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, в том числе в его энергетику и инфраструктуру, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:00:00+03:00

2025-05-10T17:00:00+03:00

2025-05-10T17:00:00+03:00

экономика

вьетнам

россия

москва

кирилл дмитриев

то лам

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия продолжит инвестировать во Вьетнам, в том числе в его энергетику и инфраструктуру, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Инвестиции, в том числе в энергетику, в инфраструктуру (Вьетнама - ред.), продолжатся", - сказал он после церемонии обмена подписанными российской и вьетнамской сторонами документами. По словам Дмитриева, сегодняшняя встреча была очень важной с точки зрения наращивания взаимных инвестиций и реализации совместных бизнес-проектов. Переговоры президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

вьетнам

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, вьетнам, россия, москва, кирилл дмитриев, то лам, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций