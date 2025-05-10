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Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение - РИА Новости, 10.05.2025
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Туризм
 
16:40 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016223948.html
Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение
Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение
Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. "Мы договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. То Лам добавил, что авиакомпания Vietnam Airlines возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой. "А частная авиакомпания VietJet Air запускает рейсы, соединяющие две страны", - отметил генсек ЦК Компартии.
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вьетнам, россия, ханой, то лам, владимир путин, vietnam airlines, новости - туризм
Туризм, Вьетнам, Россия, Ханой, То Лам, Владимир Путин, Vietnam Airlines, Новости - Туризм
Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение

То Лам: Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВстреча рейса авиакомпании Vietnam Airlines в аэропорту Шереметьево
Встреча рейса авиакомпании Vietnam Airlines в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Встреча рейса авиакомпании Vietnam Airlines в аэропорту Шереметьево . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам.
«
"Мы договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
То Лам добавил, что авиакомпания Vietnam Airlines возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой.
"А частная авиакомпания VietJet Air запускает рейсы, соединяющие две страны", - отметил генсек ЦК Компартии.
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