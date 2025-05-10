https://ria.ru/20250510/vetnam-2016223948.html

Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение

Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение

Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:40:00+03:00

2025-05-10T16:40:00+03:00

2025-05-10T16:40:00+03:00

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вьетнам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. "Мы договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. То Лам добавил, что авиакомпания Vietnam Airlines возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой. "А частная авиакомпания VietJet Air запускает рейсы, соединяющие две страны", - отметил генсек ЦК Компартии.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, ханой, то лам, владимир путин, vietnam airlines, новости - туризм