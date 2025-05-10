https://ria.ru/20250510/vetnam-2016221418.html

Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому

Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому - РИА Новости, 10.05.2025

Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому

Новые договоренности с РФ по мирному атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест, заявил президент России РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:28:00+03:00

2025-05-10T16:28:00+03:00

2025-05-10T16:28:00+03:00

россия

вьетнам

москва

владимир путин

то лам

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новые договоренности с РФ по мирному атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что сотрудничество в сфере энергетики между Россией и Вьетнамом развивается давно, на протяжении многих лет, и успешно. "Заключенные только что договоренности по мирному атому открывают дорогу для обеспечения страны дешевой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом и для дальнейшего роста вьетнамской экономики, для создания тысяч новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных национальных кадров. Эта работа, кстати говоря, уже идет", - сказал Путин по итогом переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Путин подчеркнул, что, по словам руководителя компании "Росатом" Алексея Лихачева, вьетнамские специалисты уже начинают работать на российских объектах в третьих странах, и это говорит о том, что уровень их подготовки соответствует всем международным стандартам. Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, который в эти дни находится в РФ с официальным визитом. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

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россия

вьетнам

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"