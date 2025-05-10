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Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому - РИА Новости, 10.05.2025
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16:28 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016221418.html
Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому
Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому - РИА Новости, 10.05.2025
Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому
Новые договоренности с РФ по мирному атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест, заявил президент России РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:28:00+03:00
2025-05-10T16:28:00+03:00
россия
вьетнам
москва
владимир путин
то лам
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новые договоренности с РФ по мирному атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что сотрудничество в сфере энергетики между Россией и Вьетнамом развивается давно, на протяжении многих лет, и успешно. "Заключенные только что договоренности по мирному атому открывают дорогу для обеспечения страны дешевой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом и для дальнейшего роста вьетнамской экономики, для создания тысяч новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных национальных кадров. Эта работа, кстати говоря, уже идет", - сказал Путин по итогом переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Путин подчеркнул, что, по словам руководителя компании "Росатом" Алексея Лихачева, вьетнамские специалисты уже начинают работать на российских объектах в третьих странах, и это говорит о том, что уровень их подготовки соответствует всем международным стандартам. Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, который в эти дни находится в РФ с официальным визитом. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
https://ria.ru/20250510/putin-2016218872.html
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россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, То Лам, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому

Путин: договоренности с РФ по мирному атому обеспечат Вьетнам дешевой энергией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новые договоренности с РФ по мирному атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что сотрудничество в сфере энергетики между Россией и Вьетнамом развивается давно, на протяжении многих лет, и успешно.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Вчера, 00:18
"Заключенные только что договоренности по мирному атому открывают дорогу для обеспечения страны дешевой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом и для дальнейшего роста вьетнамской экономики, для создания тысяч новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных национальных кадров. Эта работа, кстати говоря, уже идет", - сказал Путин по итогом переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
Путин подчеркнул, что, по словам руководителя компании "Росатом" Алексея Лихачева, вьетнамские специалисты уже начинают работать на российских объектах в третьих странах, и это говорит о том, что уровень их подготовки соответствует всем международным стандартам.
Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, который в эти дни находится в РФ с официальным визитом. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме
Вчера, 16:16
 
РоссияВьетнамМоскваВладимир ПутинТо ЛамАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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