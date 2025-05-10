Путин оценил значение договоренностей с Вьетнамом по мирному атому
Путин: договоренности с РФ по мирному атому обеспечат Вьетнам дешевой энергией
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новые договоренности с РФ по мирному атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин.
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"Заключенные только что договоренности по мирному атому открывают дорогу для обеспечения страны дешевой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом и для дальнейшего роста вьетнамской экономики, для создания тысяч новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных национальных кадров. Эта работа, кстати говоря, уже идет", - сказал Путин по итогом переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
Путин подчеркнул, что, по словам руководителя компании "Росатом" Алексея Лихачева, вьетнамские специалисты уже начинают работать на российских объектах в третьих странах, и это говорит о том, что уровень их подготовки соответствует всем международным стандартам.
Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, который в эти дни находится в РФ с официальным визитом. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.