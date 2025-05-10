https://ria.ru/20250510/vetnam-2016202347.html

Путин высоко оценил отношение вьетнамцев к связям с Россией

Путин высоко оценил отношение вьетнамцев к связям с Россией - РИА Новости, 10.05.2025

Путин высоко оценил отношение вьетнамцев к связям с Россией

Россия дорожит бережным отношением вьетнамцев к связям России и Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с с генсеком ЦК Компартии... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:36:00+03:00

2025-05-10T13:36:00+03:00

2025-05-10T13:56:00+03:00

россия

вьетнам

москва

владимир путин

то лам

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия дорожит бережным отношением вьетнамцев к связям России и Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в субботу в Кремле. "Мы видим, что во вьетнамском обществе очень бережно относятся к российско-вьетнамским отношениям. Мы этим тоже очень дорожим", - сказал Путин. То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

россия

вьетнам

москва

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Беседа Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом Беседа Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. 2025-05-10T13:36 true PT1M19S

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Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам, в мире