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Путин высоко оценил отношение вьетнамцев к связям с Россией
Путин высоко оценил отношение вьетнамцев к связям с Россией - РИА Новости, 10.05.2025
Путин высоко оценил отношение вьетнамцев к связям с Россией
Россия дорожит бережным отношением вьетнамцев к связям России и Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с с генсеком ЦК Компартии... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:36:00+03:00
2025-05-10T13:36:00+03:00
2025-05-10T13:56:00+03:00
россия
вьетнам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия дорожит бережным отношением вьетнамцев к связям России и Вьетнама, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в субботу в Кремле. "Мы видим, что во вьетнамском обществе очень бережно относятся к российско-вьетнамским отношениям. Мы этим тоже очень дорожим", - сказал Путин. То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
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Беседа Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом
Беседа Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
2025-05-10T13:36
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РИА Новости
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россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам, в мире
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, То Лам, В мире
Путин высоко оценил отношение вьетнамцев к связям с Россией
Путин: Россия дорожит бережным отношением вьетнамцев к связям с Москвой