В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
В Кремле начались переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент РИА Новости.
Заявления российского лидера в начале встречи:
- отношения стран развиваются успешно по всем направлениям;
- товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году, это хороший показатель;
- Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, которая началась еще во времена Великой Отечественной войны;
- добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов принимал участие и в битве за Москву;
- борьба Вьетнама за независимость также укрепляла двусторонние отношения:
«
Мы видим, что во вьетнамском обществе очень бережно относятся к российско-вьетнамским отношениям. Мы этим тоже очень дорожим.
То Лам, в свою очередь, отметил, что планирует обсудить актуальные стратегические вопросы. Также он поблагодарил коллегу за теплый прием и поздравил с успешным проведением торжеств в честь 9 Мая.
Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама пройдут в узком и широком составах. Ожидается, что по их итогам стороны примут совместную декларацию и подпишут серию двусторонних документов.
То Лам находится в России с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Дня Победы в Москве.
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