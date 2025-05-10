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В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025

В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:04:00+03:00

2025-05-10T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидера в начале встречи:Мы видим, что во вьетнамском обществе очень бережно относятся к российско-вьетнамским отношениям. Мы этим тоже очень дорожим.То Лам, в свою очередь, отметил, что планирует обсудить актуальные стратегические вопросы. Также он поблагодарил коллегу за теплый прием и поздравил с успешным проведением торжеств в честь 9 Мая.Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама пройдут в узком и широком составах. Ожидается, что по их итогам стороны примут совместную декларацию и подпишут серию двусторонних документов.То Лам находится в России с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Дня Победы в Москве.

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html

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Беседа Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом Беседа Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. 2025-05-10T13:04 true PT1M19S

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Ольга Фомченкова

политика, россия, москва, то лам, владимир путин, в мире