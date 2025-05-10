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В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
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13:04 10.05.2025 (обновлено: 14:40 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016196725.html
В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:04:00+03:00
2025-05-10T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидера в начале встречи:Мы видим, что во вьетнамском обществе очень бережно относятся к российско-вьетнамским отношениям. Мы этим тоже очень дорожим.То Лам, в свою очередь, отметил, что планирует обсудить актуальные стратегические вопросы. Также он поблагодарил коллегу за теплый прием и поздравил с успешным проведением торжеств в честь 9 Мая.Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама пройдут в узком и широком составах. Ожидается, что по их итогам стороны примут совместную декларацию и подпишут серию двусторонних документов.То Лам находится в России с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Дня Победы в Москве.
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html
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Беседа Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом
Беседа Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
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политика, россия, москва, то лам, владимир путин, в мире
Политика, Россия, Москва, То Лам, Владимир Путин, В мире
В Кремле проходят переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

В Кремле начались переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле начались переговоры президента Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент РИА Новости.
Заявления российского лидера в начале встречи:
  • отношения стран развиваются успешно по всем направлениям;
  • товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году, это хороший показатель;
  • Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, которая началась еще во времена Великой Отечественной войны;
  • добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов принимал участие и в битве за Москву;
  • борьба Вьетнама за независимость также укрепляла двусторонние отношения:
«
Мы видим, что во вьетнамском обществе очень бережно относятся к российско-вьетнамским отношениям. Мы этим тоже очень дорожим.
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
То Лам, в свою очередь, отметил, что планирует обсудить актуальные стратегические вопросы. Также он поблагодарил коллегу за теплый прием и поздравил с успешным проведением торжеств в честь 9 Мая.
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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8 мая, 18:49
Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама пройдут в узком и широком составах. Ожидается, что по их итогам стороны примут совместную декларацию и подпишут серию двусторонних документов.
То Лам находится в России с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Дня Победы в Москве.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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