https://ria.ru/20250510/vetnam-2016182738.html

Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию

Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию - РИА Новости, 10.05.2025

Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию

Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:14:00+03:00

2025-05-10T11:14:00+03:00

2025-05-10T12:28:00+03:00

вьетнам

россия

в мире

то лам

ханой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995838716_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_212952989551b01ca4a117d3440c23b2.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений."Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений", - сказал он, выступая в РАНХиГС.Он подчеркнул, что укрепление эффективности всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из приоритетов во внешней политике Ханоя. По словам Лама, это отвечает долгосрочным интересам обеих стран, способствует развитию и укреплению позиций в мире."Несмотря на мировые и региональные колебания, двусторонние отношения между нашими странами развиваются активно. Визиты и контакты на всех уровнях происходят оживленно, особенно на высшем", - подчеркнул генсекретарь компартии.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

вьетнам

россия

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Генсек компартии Вьетнама То Лам в РАНХиГС Генсек компартии Вьетнама То Лам прибыл в РАНХиГС в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что чувствует себя как дома каждый раз, когда приезжает в Россию. По его словам, две страны связывает дух товарищества и братства. Сообщается также, что То Лам стал почетным профессором академии. 2025-05-10T11:14 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, в мире, то лам, ханой