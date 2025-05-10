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Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию - РИА Новости, 10.05.2025
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию
Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:14:00+03:00
2025-05-10T11:14:00+03:00
2025-05-10T12:28:00+03:00
вьетнам
россия
в мире
то лам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений."Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений", - сказал он, выступая в РАНХиГС.Он подчеркнул, что укрепление эффективности всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из приоритетов во внешней политике Ханоя. По словам Лама, это отвечает долгосрочным интересам обеих стран, способствует развитию и укреплению позиций в мире."Несмотря на мировые и региональные колебания, двусторонние отношения между нашими странами развиваются активно. Визиты и контакты на всех уровнях происходят оживленно, особенно на высшем", - подчеркнул генсекретарь компартии.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
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Генсек компартии Вьетнама То Лам в РАНХиГС
Генсек компартии Вьетнама То Лам прибыл в РАНХиГС в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что чувствует себя как дома каждый раз, когда приезжает в Россию. По его словам, две страны связывает дух товарищества и братства.
Сообщается также, что То Лам стал почетным профессором академии.
2025-05-10T11:14
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РИА Новости
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вьетнам, россия, в мире, то лам, ханой
Вьетнам, Россия, В мире, То Лам, Ханой
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию
Генсек компартии Вьетнама ждет подписания в ходе визита в РФ более 20 соглашений