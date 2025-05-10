Рейтинг@Mail.ru
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 10.05.2025 (обновлено: 12:28 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016182738.html
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию - РИА Новости, 10.05.2025
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию
Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:14:00+03:00
2025-05-10T12:28:00+03:00
вьетнам
россия
в мире
то лам
ханой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995838716_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_212952989551b01ca4a117d3440c23b2.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений."Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений", - сказал он, выступая в РАНХиГС.Он подчеркнул, что укрепление эффективности всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из приоритетов во внешней политике Ханоя. По словам Лама, это отвечает долгосрочным интересам обеих стран, способствует развитию и укреплению позиций в мире."Несмотря на мировые и региональные колебания, двусторонние отношения между нашими странами развиваются активно. Визиты и контакты на всех уровнях происходят оживленно, особенно на высшем", - подчеркнул генсекретарь компартии.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
вьетнам
россия
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Генсек компартии Вьетнама То Лам в РАНХиГС
Генсек компартии Вьетнама То Лам прибыл в РАНХиГС в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что чувствует себя как дома каждый раз, когда приезжает в Россию. По его словам, две страны связывает дух товарищества и братства. Сообщается также, что То Лам стал почетным профессором академии.
2025-05-10T11:14
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995838716_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_4ed50ad782ad74d8782132150d0ef80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, россия, в мире, то лам, ханой
Вьетнам, Россия, В мире, То Лам, Ханой
Генсек компартии Вьетнама рассказал о программе визита в Россию

Генсек компартии Вьетнама ждет подписания в ходе визита в РФ более 20 соглашений

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве
Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений.
"Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений", - сказал он, выступая в РАНХиГС.
Он подчеркнул, что укрепление эффективности всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из приоритетов во внешней политике Ханоя. По словам Лама, это отвечает долгосрочным интересам обеих стран, способствует развитию и укреплению позиций в мире.
"Несмотря на мировые и региональные колебания, двусторонние отношения между нашими странами развиваются активно. Визиты и контакты на всех уровнях происходят оживленно, особенно на высшем", - подчеркнул генсекретарь компартии.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
00:18
 
ВьетнамРоссияВ миреТо ЛамХаной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала