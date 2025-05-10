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На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма
На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма - РИА Новости, 10.05.2025
На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма
Обновленная экспозиция Музея героизма открылась на ВДНХ в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:26:00+03:00
2025-05-10T10:26:00+03:00
2025-05-10T10:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
нато
ту-22м
су-25
сергей собянин
москва
сша
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Обновленная экспозиция Музея героизма открылась на ВДНХ в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На ВДНХ открылась обновлённая экспозиция Музея героизма. В год 80-летия Победы и защитника Отечества в павильоне №59 "Зерно" разместилась не просто выставка, а пространство памяти и уважения участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что среди уникальных экспонатов представлены диорама линии фронта в масштабе 1 к 20, элементы вражеской техники США и НАТО, а также макеты Ту-22М и Су-25 "Грач". Собянин подчеркнул, что реальные вещи и документы делают выставку особенно ценной - они помогают сохранить историческую правду и наглядно демонстрируют, как на самом деле разворачивались события на поле боя, а современные технологии позволяют добиться эффекта присутствия.
https://ria.ru/20250510/meksika-2016152423.html
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нато, ту-22м, су-25, сергей собянин, москва, сша, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, НАТО, Ту-22М, Су-25, Сергей Собянин, Москва, США, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма
Собянин: на ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма