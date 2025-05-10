https://ria.ru/20250510/vaktsiny-2016226132.html

Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама

Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025

Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама

Российские вакцины будут активнее выходить на рынок вьетнама, есть большой потенциал, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:49:00+03:00

2025-05-10T16:49:00+03:00

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вьетнам

москва

то лам

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские вакцины будут активнее выходить на рынок вьетнама, есть большой потенциал, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы подписали важное соглашение с национальным центром вакцин Вьетнама о том, что наши вакцины будут более активно выходить на вьетнамский рынок. … Мы видим большой потенциал в наших вакцинах. Они очень хорошо себя зарекомендовали, как вы знаете, во время ковида", - сказал он после переговоров с вьетнамской делегацией. Также было подписано соглашение в сфере фармацевтики о том, что российские лекарства будут выходить на рынок Вьетнама, а вьетнамские - на отечественный рынок. Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы. Церемония обмена подписанными документами прошла в субботу в Большом Кремлевском дворце по итогам переговоров Путина и То Лама.

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вьетнам, москва, то лам, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций