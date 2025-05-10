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Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
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16:49 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/vaktsiny-2016226132.html
Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама
Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама
Российские вакцины будут активнее выходить на рынок вьетнама, есть большой потенциал, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:49:00+03:00
2025-05-10T16:49:00+03:00
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москва
то лам
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские вакцины будут активнее выходить на рынок вьетнама, есть большой потенциал, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы подписали важное соглашение с национальным центром вакцин Вьетнама о том, что наши вакцины будут более активно выходить на вьетнамский рынок. … Мы видим большой потенциал в наших вакцинах. Они очень хорошо себя зарекомендовали, как вы знаете, во время ковида", - сказал он после переговоров с вьетнамской делегацией. Также было подписано соглашение в сфере фармацевтики о том, что российские лекарства будут выходить на рынок Вьетнама, а вьетнамские - на отечественный рынок. Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы. Церемония обмена подписанными документами прошла в субботу в Большом Кремлевском дворце по итогам переговоров Путина и То Лама.
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вьетнам, москва, то лам, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Вьетнам, Москва, То Лам, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама

Глава РФПИ Дмитриев: российские вакцины будут активно выходить на рынок Вьетнама

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник с ампулой вакцины
Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник с ампулой вакцины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские вакцины будут активнее выходить на рынок вьетнама, есть большой потенциал, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы подписали важное соглашение с национальным центром вакцин Вьетнама о том, что наши вакцины будут более активно выходить на вьетнамский рынок. … Мы видим большой потенциал в наших вакцинах. Они очень хорошо себя зарекомендовали, как вы знаете, во время ковида", - сказал он после переговоров с вьетнамской делегацией.
Также было подписано соглашение в сфере фармацевтики о том, что российские лекарства будут выходить на рынок Вьетнама, а вьетнамские - на отечественный рынок.
Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.
Церемония обмена подписанными документами прошла в субботу в Большом Кремлевском дворце по итогам переговоров Путина и То Лама.
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ВьетнамМоскваТо ЛамКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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