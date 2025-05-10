https://ria.ru/20250510/urozhenka-2016157446.html

Уроженка Новой Каховки надеется отметить День Победы в новых регионах

Уроженка Новой Каховки надеется отметить День Победы в новых регионах - РИА Новости, 10.05.2025

Уроженка Новой Каховки надеется отметить День Победы в новых регионах

Уроженка Новой Каховки Херсонской области, эвакуированная в Ростов-на-Дону в 2022 году Ирина Панченко, рассказала РИА Новости, что на Украине власти теперь не... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T07:22:00+03:00

2025-05-10T07:22:00+03:00

2025-05-10T07:22:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Уроженка Новой Каховки Херсонской области, эвакуированная в Ростов-на-Дону в 2022 году Ирина Панченко, рассказала РИА Новости, что на Украине власти теперь не признают День Победы, и она надеется отметить 81-ю годовщину этой даты в составе новых регионов РФ. По ее словам, она была эвакуирована в Ростов 30 ноября 2022 года, поскольку Новая Каховка находилась в зоне боевых действий, на нулевой линии. "Сегодняшний день для меня очень значимый - у меня прадед служил, он защищал Ростовскую область, сам был из Сибири", - сказала она. Панченко отметила, что с 2020 года власти Украины отвергают празднование Дня Победы. "Я считаю, что это неправильно. Это победа была над фашизмом. Непонятно, как можно у ветеранов, которые воевали и дали нам жизнь, забрать у них единственный праздник", - добавила она. По ее мнению, Россия идет правильным путем. "Надеемся, что следующий День Победы мы будем праздновать в составе новых... регионов", - сказала Панченко.

https://ria.ru/20250428/azarov-2013927283.html

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общество, украина, россия, ростов, новая каховка