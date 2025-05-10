https://ria.ru/20250510/urlashov-2016158461.html
Осужденный десять лет назад экс-мэр Ярославля настаивает на невиновности
Осужденный десять лет назад экс-мэр Ярославля настаивает на невиновности - РИА Новости, 10.05.2025
Осужденный десять лет назад экс-мэр Ярославля настаивает на невиновности
Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов в прошении об условно-досрочном освобождении (УДО) заявлял, что не совершал преступлений, за... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T07:52:00+03:00
2025-05-10T07:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов в прошении об условно-досрочном освобождении (УДО) заявлял, что не совершал преступлений, за которые получил срок, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. "Осужденный Урлашов Е.Р. обратился … с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, указав, что отбыл более 2/3 срока основного наказания, при этом преступлений, за которые он осужден, не совершал", – говорится в материалах. Представители колонии и прокуратуры характеризовали поведение Урлашова как нестабильное, следует из документов. При этом отмечается, что экс-мэр имеет как поощрения, так и дисциплинарные взыскания, два из которых действовали на момент рассмотрения судом прошения. В мае 2024 года Московский районный суд Твери отказал в удовлетворении ходатайства. Это второе заявление Урлашова об УДО. Первое он подавал в конце 2021 года, но буквально в день рассмотрения стало известно, что экс-мэр отозвал прошение. В 2020 году защита Урлашова ходатайствовала о замене неотбытого срока принудительными работами, но суд не удовлетворил и это прошение. Срок наказания Урлашова истекает в январе 2026 года. Урлашов летом 2016 года получил 12,5 года колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан. Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.
https://ria.ru/20250510/rjkjybz-2016155595.html
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
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происшествия, ярославль, тверь, евгений урлашов, алексей лопатин
Происшествия, Ярославль, Тверь, Евгений Урлашов, Алексей Лопатин
Осужденный десять лет назад экс-мэр Ярославля настаивает на невиновности
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов настаивает на невиновности
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов в прошении об условно-досрочном освобождении (УДО) заявлял, что не совершал преступлений, за которые получил срок, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"Осужденный Урлашов Е.Р. обратился … с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, указав, что отбыл более 2/3 срока основного наказания, при этом преступлений, за которые он осужден, не совершал", – говорится в материалах.
Представители колонии и прокуратуры характеризовали поведение Урлашова
как нестабильное, следует из документов. При этом отмечается, что экс-мэр имеет как поощрения, так и дисциплинарные взыскания, два из которых действовали на момент рассмотрения судом прошения. В мае 2024 года Московский районный суд Твери
отказал в удовлетворении ходатайства.
Это второе заявление Урлашова об УДО. Первое он подавал в конце 2021 года, но буквально в день рассмотрения стало известно, что экс-мэр отозвал прошение. В 2020 году защита Урлашова ходатайствовала о замене неотбытого срока принудительными работами, но суд не удовлетворил и это прошение. Срок наказания Урлашова истекает в январе 2026 года.
Урлашов летом 2016 года получил 12,5 года колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Его помощника Алексея Лопатина
приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.
Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.