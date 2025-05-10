https://ria.ru/20250510/ukraina-2016255946.html

Сотрудник харьковского ТЦК избил бывшего военного

Сотрудник харьковского ТЦК избил бывшего военного - РИА Новости, 10.05.2025

Сотрудник харьковского ТЦК избил бывшего военного

Сотрудник военкомата Харькова избил бывшего военного, полиция Украины возбудила уголовное дело за умышленное средней тяжести телесное повреждение, проводиться... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T20:46:00+03:00

2025-05-10T20:46:00+03:00

2025-05-10T20:46:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудник военкомата Харькова избил бывшего военного, полиция Украины возбудила уголовное дело за умышленное средней тяжести телесное повреждение, проводиться служебное расследование, сообщает украинское агентство УНН. По данными издания, инцидент произошел 9 мая. В полицию поступило сообщение, что в помещении военкомата Харькова незаконно удерживают 49-летнего мужчину. "В Харькове начали расследование по факту избиения мужчины в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате - ред.). Пострадавшего доставили в больницу, где он написал заявление в правоохранительные органы по поводу получения телесных повреждений со стороны людей в военной форме", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН, По материалам дела, сотруднику военкомата вменяют "умышленное средней тяжести телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок. В свою очередь, Харьковский областной военкомат заявил, что, по предварительным данным, "конфликт возник в результате взаимного недопонимания". Там добавили, что осуждают действия военнослужащего, который вступил в спор, впоследствии перешедший в конфликт с применением физической силы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015462465.html

https://ria.ru/20250506/kabmin-2015364380.html

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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины