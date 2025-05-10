https://ria.ru/20250510/ukraina-2016228333.html

Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать авто в стране пребывания

Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать авто в стране пребывания - РИА Новости, 10.05.2025

Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать авто в стране пребывания

Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать свои автомобили в стране пребывания, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:11:00+03:00

2025-05-10T17:11:00+03:00

2025-05-10T17:11:00+03:00

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польша

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радослав сикорский

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ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать свои автомобили в стране пребывания, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По различным оценкам, в Польше проживают до двух миллионов граждан Украины. Многие из них годами передвигаются на автомобилях с украинскими номерами, не проходя обязательного ежегодного техосмотра. Польские власти пока смотрят на это сквозь пальцы. "У меня есть одна просьба, больше чем просьба к нашим украинским гостям. Европейский союз дал им убежище, но в соответствии с правилами, которые действовали до войны, в течение шести месяцев каждый иностранец должен перерегистрировать свой автомобиль, чтобы техосмотр и страховку делать в Польше", - сказал Сикорский, выступая на предвыборном митинге. По его словам, власти Польши будут "возвращать это правило, чтобы быть уверенными, что можно получить выплату от страховщика в случае, например, дорожно-транспортного происшествия".

https://ria.ru/20250430/polsha-2014043072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, радослав сикорский