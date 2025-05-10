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Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать авто в стране пребывания
Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать авто в стране пребывания - РИА Новости, 10.05.2025
Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать авто в стране пребывания
Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать свои автомобили в стране пребывания, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:11:00+03:00
2025-05-10T17:11:00+03:00
2025-05-10T17:11:00+03:00
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польша
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать свои автомобили в стране пребывания, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По различным оценкам, в Польше проживают до двух миллионов граждан Украины. Многие из них годами передвигаются на автомобилях с украинскими номерами, не проходя обязательного ежегодного техосмотра. Польские власти пока смотрят на это сквозь пальцы. "У меня есть одна просьба, больше чем просьба к нашим украинским гостям. Европейский союз дал им убежище, но в соответствии с правилами, которые действовали до войны, в течение шести месяцев каждый иностранец должен перерегистрировать свой автомобиль, чтобы техосмотр и страховку делать в Польше", - сказал Сикорский, выступая на предвыборном митинге. По его словам, власти Польши будут "возвращать это правило, чтобы быть уверенными, что можно получить выплату от страховщика в случае, например, дорожно-транспортного происшествия".
https://ria.ru/20250430/polsha-2014043072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, радослав сикорский
В мире, Польша, Украина, Радослав Сикорский
Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать авто в стране пребывания
МИД Польши обяжет беженцев с Украины перерегистрировать авто в стране пребывания