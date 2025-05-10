https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html

На Украине заявили о провале мобилизации

На Украине заявили о провале мобилизации - РИА Новости, 10.05.2025

На Украине заявили о провале мобилизации

Украинские власти полностью провалили процесс мобилизации, что кроме прочего выражается в неясных сроках службы, заявил руководитель рекрутингового центра для... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:00:00+03:00

2025-05-10T16:00:00+03:00

2025-05-10T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

юрий максимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские власти полностью провалили процесс мобилизации, что кроме прочего выражается в неясных сроках службы, заявил руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов. "Государство целиком и полностью на сегодняшний день провалило процесс мобилизации. Провалило отсутствием призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы", - заявил Максимов в эфире украинского телеканала Espreso. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014704220.html

https://ria.ru/20250506/kabmin-2015364380.html

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украина, юрий максимов, вооруженные силы украины