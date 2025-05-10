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Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 10.05.2025 (обновлено: 17:59 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016212737.html
Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным
Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным - РИА Новости, 10.05.2025
Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным
Размещение существенного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла для обеспечения ее безопасности, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:34:00+03:00
2025-05-10T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
эммануэль макрон
владимир зеленский
фридрих мерц
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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Размещение существенного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла для обеспечения ее безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI."Это не массовый эффект. Речь не идет о развертывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных. Это было бы бессмысленно &lt;...&gt; Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах", — сказал он.Ранее в субботу Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию. По итогам переговоров глава МИД постсоветской республики Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.Он также отметил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, украинские боевики предприняли восемь попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016185219.html
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в мире, россия, украина, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, фридрих мерц, нато, верховная рада украины, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, НАТО, Верховная Рада Украины, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным

Макрон: размещение значительных военных сил Запада на Украине не имеет смысла

© Getty Images / Anadolu / Andre Luis AlvesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. 10 мая 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Andre Luis Alves
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. 10 мая 2025
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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Размещение существенного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла для обеспечения ее безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.
"Это не массовый эффект. Речь не идет о развертывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных. Это было бы бессмысленно <...> Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями
Вчера, 11:34
Ранее в субботу Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию.
По итогам переговоров глава МИД постсоветской республики Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.
Он также отметил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Обреченность и пессимизм: Европа готова к третьей мировой
8 мая, 08:00

Мирные инициативы Москвы

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, украинские боевики предприняли восемь попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Украина оплатила продолжение войны
9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФридрих МерцНАТОВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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