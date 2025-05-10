Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным
Макрон: размещение значительных военных сил Запада на Украине не имеет смысла
© Getty Images / Anadolu / Andre Luis AlvesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. 10 мая 2025
© Getty Images / Anadolu / Andre Luis Alves
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. 10 мая 2025
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Размещение существенного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла для обеспечения ее безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.
"Это не массовый эффект. Речь не идет о развертывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных. Это было бы бессмысленно <...> Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах", — сказал он.
По итогам переговоров глава МИД постсоветской республики Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.
Он также отметил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.
Мирные инициативы Москвы
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, украинские боевики предприняли восемь попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Украина оплатила продолжение войны
9 мая, 08:00