https://ria.ru/20250510/ukraina-2016212737.html

Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным

Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным - РИА Новости, 10.05.2025

Макрон назвал размещение значительных западных сил на Украине бессмысленным

Размещение существенного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла для обеспечения ее безопасности, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:34:00+03:00

2025-05-10T15:34:00+03:00

2025-05-10T17:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

эммануэль макрон

владимир зеленский

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016237166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_334a7568bd84356a61a97926c3d21757.jpg

ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Размещение существенного военного контингента западных стран на Украине не имеет смысла для обеспечения ее безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI."Это не массовый эффект. Речь не идет о развертывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных. Это было бы бессмысленно <...> Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах", — сказал он.Ранее в субботу Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию. По итогам переговоров глава МИД постсоветской республики Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.Он также отметил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, украинские боевики предприняли восемь попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016185219.html

https://ria.ru/20250508/evropa-2015675854.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, фридрих мерц, нато, верховная рада украины, дмитрий песков, вооруженные силы украины