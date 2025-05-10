https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html

СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины

СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства Национальной гвардии Украины в рамках двух дел о коррупции,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:24:00+03:00

2025-05-10T14:24:00+03:00

2025-05-10T14:24:00+03:00

в мире

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

национальная гвардия украины

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства Национальной гвардии Украины в рамках двух дел о коррупции, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "НАБУ второй день проводит обыски у должностных лиц Нацгвардии... Среди тех, к кому пришли с обысками, в частности, командующий Нацгвардии Александр Пивненко, директор департамента логистики главного управления Нацгвардии Украины Сергей Гриценко и другие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". Как сообщают в издании, обыски проходят в рамках двух уголовных дел, открытых по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем, и получении взятки должностным лицом. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), национальная гвардия украины