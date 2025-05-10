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СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины - РИА Новости, 10.05.2025
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14:24 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html
СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины
СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства Национальной гвардии Украины в рамках двух дел о коррупции,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:24:00+03:00
2025-05-10T14:24:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
национальная гвардия украины
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства Национальной гвардии Украины в рамках двух дел о коррупции, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "НАБУ второй день проводит обыски у должностных лиц Нацгвардии... Среди тех, к кому пришли с обысками, в частности, командующий Нацгвардии Александр Пивненко, директор департамента логистики главного управления Нацгвардии Украины Сергей Гриценко и другие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". Как сообщают в издании, обыски проходят в рамках двух уголовных дел, открытых по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем, и получении взятки должностным лицом. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), национальная гвардия украины
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Национальная гвардия Украины
СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины

НАБУ проводит обыски у должностных лиц руководства нацгвардии Украины

© Фото : Нацгвардия УкраиныКомандующий нацгвардии Украины Александр Пивненко
Командующий нацгвардии Украины Александр Пивненко - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Нацгвардия Украины
Командующий нацгвардии Украины Александр Пивненко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства Национальной гвардии Украины в рамках двух дел о коррупции, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"НАБУ второй день проводит обыски у должностных лиц Нацгвардии... Среди тех, к кому пришли с обысками, в частности, командующий Нацгвардии Александр Пивненко, директор департамента логистики главного управления Нацгвардии Украины Сергей Гриценко и другие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели".
Как сообщают в издании, обыски проходят в рамках двух уголовных дел, открытых по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем, и получении взятки должностным лицом.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Национальная гвардия Украины
 
 
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