СМИ сообщили об обысках у руководства нацгвардии Украины
НАБУ проводит обыски у должностных лиц руководства нацгвардии Украины
© Фото : Нацгвардия УкраиныКомандующий нацгвардии Украины Александр Пивненко
© Фото : Нацгвардия Украины
Командующий нацгвардии Украины Александр Пивненко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства Национальной гвардии Украины в рамках двух дел о коррупции, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"НАБУ второй день проводит обыски у должностных лиц Нацгвардии... Среди тех, к кому пришли с обысками, в частности, командующий Нацгвардии Александр Пивненко, директор департамента логистики главного управления Нацгвардии Украины Сергей Гриценко и другие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели".
Как сообщают в издании, обыски проходят в рамках двух уголовных дел, открытых по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем, и получении взятки должностным лицом.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.