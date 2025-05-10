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На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии
На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии - РИА Новости, 10.05.2025
На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии
Шесть членов руководящего звена нацгвардии Украины отстранены от должностей, сообщили в украинском министерстве внутренних дел в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:18:00+03:00
2025-05-10T14:18:00+03:00
2025-05-10T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Шесть членов руководящего звена нацгвардии Украины отстранены от должностей, сообщили в украинском министерстве внутренних дел в Telegram-канале. Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства национальной гвардии в рамках двух дел о коррупции. Как сообщали журналисты, обыски проходят в том числе у командующего нацгвардией Александра Пивненко и директора департамента логистики главного управления нацгвардии Украины Сергея Гриценко. "Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения главного управления национальной гвардии отстранены от должностей", - говорится в сообщении украинского МВД. МВД не сообщает имен лиц, у которых проходят обыски. Заявляется о начале служебного расследования. Причина обысков также не указывается. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии
МВД Украины: шесть членов руководства нацгвардии отстранили от должностей
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Шесть членов руководящего звена нацгвардии Украины отстранены от должностей, сообщили в украинском министерстве внутренних дел в Telegram-канале
.
Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства национальной гвардии в рамках двух дел о коррупции. Как сообщали журналисты, обыски проходят в том числе у командующего нацгвардией Александра Пивненко и директора департамента логистики главного управления нацгвардии Украины Сергея Гриценко.
«
"Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения главного управления национальной гвардии отстранены от должностей", - говорится в сообщении украинского МВД.
МВД не сообщает имен лиц, у которых проходят обыски. Заявляется о начале служебного расследования. Причина обысков также не указывается.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.