https://ria.ru/20250510/ukraina-2016205498.html

На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии

На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии - РИА Новости, 10.05.2025

На Украине отстранили от должностей часть руководства нацгвардии

Шесть членов руководящего звена нацгвардии Украины отстранены от должностей, сообщили в украинском министерстве внутренних дел в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:18:00+03:00

2025-05-10T14:18:00+03:00

2025-05-10T14:18:00+03:00

в мире

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Шесть членов руководящего звена нацгвардии Украины отстранены от должностей, сообщили в украинском министерстве внутренних дел в Telegram-канале. Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) второй день проводит обыски у руководства национальной гвардии в рамках двух дел о коррупции. Как сообщали журналисты, обыски проходят в том числе у командующего нацгвардией Александра Пивненко и директора департамента логистики главного управления нацгвардии Украины Сергея Гриценко. "Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения главного управления национальной гвардии отстранены от должностей", - говорится в сообщении украинского МВД. МВД не сообщает имен лиц, у которых проходят обыски. Заявляется о начале служебного расследования. Причина обысков также не указывается. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)