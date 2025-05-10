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МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 10.05.2025 (обновлено: 18:16 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016204686.html
МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней
МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней - РИА Новости, 10.05.2025
МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней
Украина и ее союзники готовы к полному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней, заявил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети Х по итогам встречи... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:08:00+03:00
2025-05-10T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
андрей сибига
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники готовы к полному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней, заявил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети Х по итогам встречи "коалиции желающих"."Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", — утверждает он.Сибига добавил, что 30-дневное перемирие при его соблюдении сможет проложить путь к мирным переговорам. По его словам, после встречи участники "коалиции" совместно с Владимиром Зеленским провели "плодотворный" телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный урегулированию конфликта.Ранее в субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.Он также отметил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, украинские боевики предприняли восемь попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016212737.html
https://ria.ru/20250430/koalitsiya-2014383512.html
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в мире, россия, украина, киев, андрей сибига, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Сибига, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней

Сибига: Украина и союзники готовы к полному прекращению огня на 30 дней

© AP Photo / Brendan SmialowskiВоенный у здания МИД Украины в Киеве
Военный у здания МИД Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Brendan Smialowski
Военный у здания МИД Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники готовы к полному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней, заявил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети Х по итогам встречи "коалиции желающих".
"Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", — утверждает он.
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Вчера, 15:34
Сибига добавил, что 30-дневное перемирие при его соблюдении сможет проложить путь к мирным переговорам.
По его словам, после встречи участники "коалиции" совместно с Владимиром Зеленским провели "плодотворный" телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный урегулированию конфликта.
Ранее в субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.
Он также отметил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.
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Мирные инициативы Москвы

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, украинские боевики предприняли восемь попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАндрей СибигаЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
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