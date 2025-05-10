МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней
Сибига: Украина и союзники готовы к полному прекращению огня на 30 дней
© AP Photo / Brendan SmialowskiВоенный у здания МИД Украины в Киеве
© AP Photo / Brendan Smialowski
Военный у здания МИД Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники готовы к полному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней, заявил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети Х по итогам встречи "коалиции желающих".
"Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", — утверждает он.
Сибига добавил, что 30-дневное перемирие при его соблюдении сможет проложить путь к мирным переговорам.
По его словам, после встречи участники "коалиции" совместно с Владимиром Зеленским провели "плодотворный" телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный урегулированию конфликта.
Ранее в субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.
Он также отметил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.
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Мирные инициативы Москвы
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, украинские боевики предприняли восемь попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
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