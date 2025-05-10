https://ria.ru/20250510/ukraina-2016204686.html

МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней

МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней - РИА Новости, 10.05.2025

МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней

Украина и ее союзники готовы к полному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней, заявил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети Х по итогам встречи... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:08:00+03:00

2025-05-10T14:08:00+03:00

2025-05-10T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники готовы к полному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней, заявил глава МИД страны Андрей Сибига в соцсети Х по итогам встречи "коалиции желающих"."Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", — утверждает он.Сибига добавил, что 30-дневное перемирие при его соблюдении сможет проложить путь к мирным переговорам. По его словам, после встречи участники "коалиции" совместно с Владимиром Зеленским провели "плодотворный" телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный урегулированию конфликта.Ранее в субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.Он также отметил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, украинские боевики предприняли восемь попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016212737.html

https://ria.ru/20250430/koalitsiya-2014383512.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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