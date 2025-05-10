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Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков на встречах с Путиным - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/uitkoff-2016204103.html
Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков на встречах с Путиным
Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков на встречах с Путиным - РИА Новости, 10.05.2025
Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков на встречах с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время встреч с президентом России Владимиром Путиным, не взяв для этих РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:56:00+03:00
2025-05-10T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
саудовская аравия
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время встреч с президентом России Владимиром Путиным, не взяв для этих целей американского специалиста, сообщает телеканал NBC со ссылкой на одного американского и двух западных чиновников, знакомых с переговорами. "Спецпосланник президента Дональда Трампа (Уиткофф - ред.) нарушил давно устоявшийся протокол, не взяв с собой собственного переводчика на все три встречи на высоком уровне с (президентом России - ред.) Владимиром Путиным, прибегнув вместо этого к услугам российских переводчиков", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает NBC, Уиткофф не владеет русским языком. Два западных чиновника в своем комментарии телеканалу также утверждали, что самолет, на котором спецпосланник летал в Россию, якобы не оборудован защищенной правительственной системой связи. По словам собеседников NBC, для совершения конфиденциальных звонков Уиткофф пользовался телефоном в посольстве США, также у него был в распоряжении защищенный мобильный телефон. В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты.
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, nbc
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, NBC
Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков на встречах с Путиным

NBC: Уиткофф пользовался услугами переводчиков из РФ на встречах с Путиным

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время встреч с президентом России Владимиром Путиным, не взяв для этих целей американского специалиста, сообщает телеканал NBC со ссылкой на одного американского и двух западных чиновников, знакомых с переговорами.
«
"Спецпосланник президента Дональда Трампа (Уиткофф - ред.) нарушил давно устоявшийся протокол, не взяв с собой собственного переводчика на все три встречи на высоком уровне с (президентом России - ред.) Владимиром Путиным, прибегнув вместо этого к услугам российских переводчиков", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает NBC, Уиткофф не владеет русским языком.
Два западных чиновника в своем комментарии телеканалу также утверждали, что самолет, на котором спецпосланник летал в Россию, якобы не оборудован защищенной правительственной системой связи. По словам собеседников NBC, для совершения конфиденциальных звонков Уиткофф пользовался телефоном в посольстве США, также у него был в распоряжении защищенный мобильный телефон.
В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСаудовская АравияСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийNBC
 
 
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