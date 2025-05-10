Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями
Европейские лидеры пригрозили РФ санкциями за отказ от условий по перемирию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские лидеры пригрозили ввести новые санкции против России, если она не примет условия Украины по перемирию, текст совместного заявления опубликован на портале правительства Британии.
"Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире", — говорится в документе.
Согласно заявлению, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск намерены "наращивать давление" на Россию до принятия инициативы.
При этом Киев нарушил все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
Мирные инициативы Москвы
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.