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Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 10.05.2025 (обновлено: 11:13 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/ugrozy-2016146147.html
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 10.05.2025
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями
Европейские лидеры пригрозили ввести новые санкции против России, если она не примет условия Украины по перемирию, текст совместного заявления опубликован на... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:15:00+03:00
2025-05-10T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
владимир путин
владимир зеленский
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские лидеры пригрозили ввести новые санкции против России, если она не примет условия Украины по перемирию, текст совместного заявления опубликован на портале правительства Британии."Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире", — говорится в документе.Согласно заявлению, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск намерены "наращивать давление" на Россию до принятия инициативы.При этом Киев нарушил все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250509/es-2016113624.html
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россия, украина, великобритания, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, фридрих мерц, кир стармер, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Москва, В мире
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями

Европейские лидеры пригрозили РФ санкциями за отказ от условий по перемирию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские лидеры пригрозили ввести новые санкции против России, если она не примет условия Украины по перемирию, текст совместного заявления опубликован на портале правительства Британии.
"Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире", — говорится в документе.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ЕС и США завершают работу над проектом перемирия на Украине, пишет Reuters
Вчера, 20:24
Согласно заявлению, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск намерены "наращивать давление" на Россию до принятия инициативы.
При этом Киев нарушил все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Песков прокомментировал заявление Мерца о перемирии
Вчера, 22:29

Мирные инициативы Москвы

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
04:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы УкраиныФридрих МерцКир СтармерМоскваВ мире
 
 
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