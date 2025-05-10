https://ria.ru/20250510/ugrozy-2016146147.html

Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями

Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 10.05.2025

Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями

Европейские лидеры пригрозили ввести новые санкции против России, если она не примет условия Украины по перемирию, текст совместного заявления опубликован на... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T02:15:00+03:00

2025-05-10T02:15:00+03:00

2025-05-10T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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великобритания

владимир путин

владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейские лидеры пригрозили ввести новые санкции против России, если она не примет условия Украины по перемирию, текст совместного заявления опубликован на портале правительства Британии."Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире", — говорится в документе.Согласно заявлению, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск намерены "наращивать давление" на Россию до принятия инициативы.При этом Киев нарушил все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

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https://ria.ru/20250509/peskov-2016129445.html

https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html

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