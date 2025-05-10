Рейтинг@Mail.ru
В России продлили квоты на вывоз удобрений - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/udobreniya-2016186380.html
В России продлили квоты на вывоз удобрений
В России продлили квоты на вывоз удобрений - РИА Новости, 10.05.2025
В России продлили квоты на вывоз удобрений
Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:39:00+03:00
2025-05-10T11:39:00+03:00
экономика
россия
абхазия
южная осетия
удобрения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939033414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ecbc2f068bb8bfa1407bc577c266b13.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу пресс-служба кабмина. "В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке", - говорится в сообщении. "Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн", - добавили в правительстве. Действующий до 31 мая объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных. В пресс-службе правительства также указали, что подписанным постановлением утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности. "Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок", - подчеркнули в кабмине.
https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html
https://ria.ru/20250426/udobreniya-2013584276.html
россия
абхазия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939033414_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b44962d4a0fa3f493bfe66cf2ccc02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, абхазия, южная осетия, удобрения
Экономика, Россия, Абхазия, Южная Осетия, удобрения
В России продлили квоты на вывоз удобрений

Правительство продлило квоты на вывоз из России удобрений с 1 июня по 30 ноября

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятия по производству калийных удобрений
Сотрудники на складе предприятия по производству калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудники на складе предприятия по производству калийных удобрений . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.
"В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
"Ситуация сложная". Радикальное решение Трампа серьезно ударит по России
3 апреля, 15:50
"Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн", - добавили в правительстве.
Действующий до 31 мая объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных.
В пресс-службе правительства также указали, что подписанным постановлением утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.
"Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок", - подчеркнули в кабмине.
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля
26 апреля, 14:54
 
ЭкономикаРоссияАбхазияЮжная Осетияудобрения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала