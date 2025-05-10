В России продлили квоты на вывоз удобрений
Правительство продлило квоты на вывоз из России удобрений с 1 июня по 30 ноября
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятия по производству калийных удобрений
Сотрудники на складе предприятия по производству калийных удобрений . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.
"В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
"Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн", - добавили в правительстве.
Действующий до 31 мая объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных.
В пресс-службе правительства также указали, что подписанным постановлением утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.
"Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок", - подчеркнули в кабмине.