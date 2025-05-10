https://ria.ru/20250510/udobreniya-2016186380.html

В России продлили квоты на вывоз удобрений

В России продлили квоты на вывоз удобрений - РИА Новости, 10.05.2025

В России продлили квоты на вывоз удобрений

Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:39:00+03:00

2025-05-10T11:39:00+03:00

2025-05-10T11:39:00+03:00

экономика

россия

абхазия

южная осетия

удобрения

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу пресс-служба кабмина. "В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке", - говорится в сообщении. "Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн", - добавили в правительстве. Действующий до 31 мая объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных. В пресс-службе правительства также указали, что подписанным постановлением утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности. "Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок", - подчеркнули в кабмине.

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https://ria.ru/20250426/udobreniya-2013584276.html

россия

абхазия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, абхазия, южная осетия, удобрения