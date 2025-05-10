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СМИ: при ударах Пакистана по Джамму и Кашмиру пострадали три человека - РИА Новости, 10.05.2025
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05:00 10.05.2025 (обновлено: 08:34 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/udar-2016151826.html
СМИ: при ударах Пакистана по Джамму и Кашмиру пострадали три человека
СМИ: при ударах Пакистана по Джамму и Кашмиру пострадали три человека - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ: при ударах Пакистана по Джамму и Кашмиру пострадали три человека
Три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир, передает агентство PTI со... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T05:00:00+03:00
2025-05-10T08:34:00+03:00
в мире
пакистан
джамму
кашмир
операция синдур в пакистане
индия
geo
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир, передает агентство PTI со ссылкой на официальные лица."Высокопоставленное государственное лицо находится среди трех человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальные лица.Ранее телеканал Geo сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016150715.html
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пакистан
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в мире, пакистан, джамму, кашмир, операция синдур в пакистане, индия, geo, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Джамму, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане, Индия, Geo, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
СМИ: при ударах Пакистана по Джамму и Кашмиру пострадали три человека

PTI: при ударах Пакистана по Джамму и Кашмиру пострадали три человека

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир, передает агентство PTI со ссылкой на официальные лица.
"Высокопоставленное государственное лицо находится среди трех человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальные лица.
Пусковая установка ракет армии Пакистана - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
СМИ: Пакистан заявил об уничтожении индийской авиабазы
04:16
Ранее телеканал Geo сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан заявил о выведении из строя 70% электросети Индии
04:02
 
В миреПакистанДжаммуКашмирОперация Синдур в ПакистанеИндияGeoОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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