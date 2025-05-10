https://ria.ru/20250510/turtsiya-2016169545.html

В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм

В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм - РИА Новости, 10.05.2025

В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм

В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за международный терроризм, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:30:00+03:00

2025-05-10T09:30:00+03:00

2025-05-10T10:37:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 мая — РИА Новости. В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за международный терроризм, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X. "В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по "красному бюллетеню" Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме", — написал он.Также в результате операции в Анталье задержали "вора в законе" Б. П., разыскиваемого Грузией по "зеленому бюллетеню" Интерпола. Министр отметил, что он орудовал в основном в России.Ерликая не уточнил, когда прошли задержания. Он пообещал продолжить борьбу с преступностью через международное сотрудничество с другими странами.

https://ria.ru/20250507/deportatsiya-2015552103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, хатай (провинция), интерпол