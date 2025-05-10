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В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм - РИА Новости, 10.05.2025
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09:30 10.05.2025 (обновлено: 10:37 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/turtsiya-2016169545.html
В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм
В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм - РИА Новости, 10.05.2025
В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм
В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за международный терроризм, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:30:00+03:00
2025-05-10T10:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 мая — РИА Новости. В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за международный терроризм, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X. "В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по "красному бюллетеню" Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме", — написал он.Также в результате операции в Анталье задержали "вора в законе" Б. П., разыскиваемого Грузией по "зеленому бюллетеню" Интерпола. Министр отметил, что он орудовал в основном в России.Ерликая не уточнил, когда прошли задержания. Он пообещал продолжить борьбу с преступностью через международное сотрудничество с другими странами.
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в мире, россия, турция, хатай (провинция), интерпол
В мире, Россия, Турция, Хатай (провинция), Интерпол
В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм

В Турции задержали разыскиваемого Россией за международный терроризм преступника

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 мая — РИА Новости. В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за международный терроризм, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.
"В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по "красному бюллетеню" Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме", — написал он.
Также в результате операции в Анталье задержали "вора в законе" Б. П., разыскиваемого Грузией по "зеленому бюллетеню" Интерпола. Министр отметил, что он орудовал в основном в России.
Ерликая не уточнил, когда прошли задержания. Он пообещал продолжить борьбу с преступностью через международное сотрудничество с другими странами.
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В миреРоссияТурцияХатай (провинция)Интерпол
 
 
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