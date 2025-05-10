https://ria.ru/20250510/turtsija-2016209486.html

В Турции автобус столкнулся с груженым бревнами самосвалом, есть погибшие

В Турции автобус столкнулся с груженым бревнами самосвалом, есть погибшие - РИА Новости, 10.05.2025

В Турции автобус столкнулся с груженым бревнами самосвалом, есть погибшие

Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем на западе Турции, погибли не менее шести человек, многие пострадали, сообщает в субботу... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:56:00+03:00

2025-05-10T14:56:00+03:00

2025-05-10T15:16:00+03:00

авто

турция

чанаккале (провинция)

в мире

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СТАМБУЛ, 10 мая - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем на западе Турции, погибли не менее шести человек, многие пострадали, сообщает в субботу телеканал AHaber. "Около 13.00 автобус столкнулся на трассе Чанаккале - Эзине с груженым бревнами самосвалом и легковым авто. По предварительным оценкам, погибли как минимум шесть человек", - сообщает телеканал. По его данным, в результате ДТП многие были ранены, они госпитализированы в ближайшие больницы.

https://ria.ru/20250510/turtsija-2016203774.html

турция

чанаккале (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, турция, чанаккале (провинция), в мире