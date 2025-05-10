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В Турции автобус столкнулся с груженым бревнами самосвалом, есть погибшие - РИА Новости, 10.05.2025
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14:56 10.05.2025 (обновлено: 15:16 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/turtsija-2016209486.html
В Турции автобус столкнулся с груженым бревнами самосвалом, есть погибшие
В Турции автобус столкнулся с груженым бревнами самосвалом, есть погибшие - РИА Новости, 10.05.2025
В Турции автобус столкнулся с груженым бревнами самосвалом, есть погибшие
Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем на западе Турции, погибли не менее шести человек, многие пострадали, сообщает в субботу... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:56:00+03:00
2025-05-10T15:16:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 мая - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем на западе Турции, погибли не менее шести человек, многие пострадали, сообщает в субботу телеканал AHaber. "Около 13.00 автобус столкнулся на трассе Чанаккале - Эзине с груженым бревнами самосвалом и легковым авто. По предварительным оценкам, погибли как минимум шесть человек", - сообщает телеканал. По его данным, в результате ДТП многие были ранены, они госпитализированы в ближайшие больницы.
https://ria.ru/20250510/turtsija-2016203774.html
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авто, турция, чанаккале (провинция), в мире
Авто, Турция, Чанаккале (провинция), В мире
В Турции автобус столкнулся с груженым бревнами самосвалом, есть погибшие

На западе Турции не менее 6 человек погибли в ДТП с автобусом и самосвалом

© Фото : соцсетиНа месте ДТП на западе Турции
На месте ДТП на западе Турции - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : соцсети
На месте ДТП на западе Турции
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СТАМБУЛ, 10 мая - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем на западе Турции, погибли не менее шести человек, многие пострадали, сообщает в субботу телеканал AHaber.
"Около 13.00 автобус столкнулся на трассе Чанаккале - Эзине с груженым бревнами самосвалом и легковым авто. По предварительным оценкам, погибли как минимум шесть человек", - сообщает телеканал.
По его данным, в результате ДТП многие были ранены, они госпитализированы в ближайшие больницы.
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АвтоТурцияЧанаккале (провинция)В мире
 
 
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