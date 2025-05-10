Президент Буркина-Фасо рассказал московским студентам про школьные годы
Лидер Буркина-Фасо Траоре в школьные годы давал прозвища неуспевающим товарищам
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре общается со студентами Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Москве
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре общается со студентами Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Москве
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре рассказал, что в свои школьные годы он со своими одноклассниками давал прозвища неуспевающим товарищам — их называли фамилией ученого, в научной сфере которого конкретный студент не успевал.
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"Я хотел бы рассказать вам смешную историю из жизни. Когда я учился в школе, вы знаете, бывают люди, которым не удается выучить, которым не дается какая-то область знаний, и мы их иногда как бы прозывали фамилией тех ученых, которые совершили открытие в этой сфере. Поэтому были и те, кого мы называли Павловым или Менделеевым", - сказал Траоре на встрече со студентами РХТУ.
Он добавил, что один из его одноклассников не понимал практического применения таблицы Менделеева, и его так прозвали. Поэтому, по его словам, важно осознавать практическое применение изучаемой области.