https://ria.ru/20250510/traore--2016193432.html

Президент Буркина-Фасо рассказал московским студентам про школьные годы

Президент Буркина-Фасо рассказал московским студентам про школьные годы - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Буркина-Фасо рассказал московским студентам про школьные годы

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре рассказал, что в свои школьные годы он со своими одноклассниками давал прозвища неуспевающим товарищам — их называли... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:39:00+03:00

2025-05-10T12:39:00+03:00

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буркина-фасо

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре рассказал, что в свои школьные годы он со своими одноклассниками давал прозвища неуспевающим товарищам — их называли фамилией ученого, в научной сфере которого конкретный студент не успевал. "Я хотел бы рассказать вам смешную историю из жизни. Когда я учился в школе, вы знаете, бывают люди, которым не удается выучить, которым не дается какая-то область знаний, и мы их иногда как бы прозывали фамилией тех ученых, которые совершили открытие в этой сфере. Поэтому были и те, кого мы называли Павловым или Менделеевым", - сказал Траоре на встрече со студентами РХТУ. Он добавил, что один из его одноклассников не понимал практического применения таблицы Менделеева, и его так прозвали. Поэтому, по его словам, важно осознавать практическое применение изучаемой области.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015533971.html

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в мире, буркина-фасо