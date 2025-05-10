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Президент Буркина-Фасо прибыл в РХТУ для встречи со студентами
Президент Буркина-Фасо прибыл в РХТУ для встречи со студентами - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Буркина-Фасо прибыл в РХТУ для встречи со студентами
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в РХТУ имени Д.И. Менделеева, где проведет лекцию для студентов университета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:54:00+03:00
2025-05-10T10:54:00+03:00
2025-05-10T10:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в РХТУ имени Д.И. Менделеева, где проведет лекцию для студентов университета, передает корреспондент РИА Новости. Траоре встречали с хлебом и солью ректор РХТУ Евгений Румянцев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, ректор Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) Сергей Банников. Президент Буркина-Фасо находится в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в РХТУ имени Д.И. Менделеева
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в РХТУ имени Д.И. Менделеева, где проведет лекцию для студентов университета, передает корреспондент РИА Новости. Его встречали с хлебом и солью ректор РХТУ Евгений Румянцев, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский и ректор РГРТУ Сергей Банников. Траоре находится в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
2025-05-10T10:54
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константин могилевский, россия, москва, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Константин Могилевский, Россия, Москва, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Буркина-Фасо прибыл в РХТУ для встречи со студентами
Президент Буркина-Фасо Траоре прибыл в РХТУ для встречи со студентами