https://ria.ru/20250510/traore--2016179674.html

Президент Буркина-Фасо прибыл в РХТУ для встречи со студентами

Президент Буркина-Фасо прибыл в РХТУ для встречи со студентами - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Буркина-Фасо прибыл в РХТУ для встречи со студентами

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в РХТУ имени Д.И. Менделеева, где проведет лекцию для студентов университета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:54:00+03:00

2025-05-10T10:54:00+03:00

2025-05-10T10:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в РХТУ имени Д.И. Менделеева, где проведет лекцию для студентов университета, передает корреспондент РИА Новости. Траоре встречали с хлебом и солью ректор РХТУ Евгений Румянцев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, ректор Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) Сергей Банников. Президент Буркина-Фасо находится в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016178835.html

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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в РХТУ имени Д.И. Менделеева Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в РХТУ имени Д.И. Менделеева, где проведет лекцию для студентов университета, передает корреспондент РИА Новости. Его встречали с хлебом и солью ректор РХТУ Евгений Румянцев, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский и ректор РГРТУ Сергей Банников. Траоре находится в Москве для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 2025-05-10T10:54 true PT0M45S

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константин могилевский, россия, москва, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне