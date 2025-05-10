https://ria.ru/20250510/tramp-2016246887.html

Во Франции восхитились словами Трампа о России

Во Франции восхитились словами Трампа о России - РИА Новости, 10.05.2025

Во Франции восхитились словами Трампа о России

Президент США Дональд Трамп абсолютно прав в том, что Россию не следовало исключать из "Большой восьмерки", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:29:00+03:00

2025-05-10T19:29:00+03:00

2025-05-10T21:55:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп абсолютно прав в том, что Россию не следовало исключать из "Большой восьмерки", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Ранее глава Белого дома назвал исключение России из G8 "очень глупым" решением."Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он (Трамп. — Прим. ред.) абсолютно прав", — уверен Филиппо.Президент США также выразил мнение, что конфликт на Украине мог не начаться, если бы Россия осталась членом G8.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данный момент формат G20 является для Москвы более привлекательным, чем "Восьмерка", так как центр экономического развития, по его словам, сместился в другую сторону.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

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в мире, сша, россия, g7, g8, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, еврокомиссия