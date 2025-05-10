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Во Франции восхитились словами Трампа о России
Во Франции восхитились словами Трампа о России - РИА Новости, 10.05.2025
Во Франции восхитились словами Трампа о России
Президент США Дональд Трамп абсолютно прав в том, что Россию не следовало исключать из "Большой восьмерки", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:29:00+03:00
2025-05-10T19:29:00+03:00
2025-05-10T21:55:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп абсолютно прав в том, что Россию не следовало исключать из "Большой восьмерки", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Ранее глава Белого дома назвал исключение России из G8 "очень глупым" решением."Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он (Трамп. — Прим. ред.) абсолютно прав", — уверен Филиппо.Президент США также выразил мнение, что конфликт на Украине мог не начаться, если бы Россия осталась членом G8.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данный момент формат G20 является для Москвы более привлекательным, чем "Восьмерка", так как центр экономического развития, по его словам, сместился в другую сторону.
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в мире, сша, россия, g7, g8, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, еврокомиссия
В мире, США, Россия, G7, G8, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия
Во Франции восхитились словами Трампа о России
Филиппо поддержал Трампа в вопросе членства России в G8