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"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом
"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом - РИА Новости, 10.05.2025
"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом
Президент США Дональд Трамп испытывает проблемы со сном из-за отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта, пишет американская газета The Wall... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T07:29:00+03:00
2025-05-10T07:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп испытывает проблемы со сном из-за отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник."Во время беседы с ведущими спонсорами, по словам присутствующих, президент Трамп назвал прекращение войны на Украине растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам", — говорится в материале.Ранее издание UnHerd сообщало, что президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине.На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на завершение конфликта на Украине. Вместе с тем, Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250509/ushakov-2016056850.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом
WSJ: Трамп не может спать из-за стремления добиться мира на Украине