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"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом - РИА Новости, 10.05.2025
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07:29 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/tramp-2016157941.html
"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом
"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом - РИА Новости, 10.05.2025
"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом
Президент США Дональд Трамп испытывает проблемы со сном из-за отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта, пишет американская газета The Wall... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T07:29:00+03:00
2025-05-10T07:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп испытывает проблемы со сном из-за отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник."Во время беседы с ведущими спонсорами, по словам присутствующих, президент Трамп назвал прекращение войны на Украине растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам", — говорится в материале.Ранее издание UnHerd сообщало, что президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине.На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на завершение конфликта на Украине. Вместе с тем, Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250509/ushakov-2016056850.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
"Не дает уснуть": в США раскрыли, что произошло с Трампом

WSJ: Трамп не может спать из-за стремления добиться мира на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп испытывает проблемы со сном из-за отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
"Во время беседы с ведущими спонсорами, по словам присутствующих, президент Трамп назвал прекращение войны на Украине растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам", — говорится в материале.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы
Вчера, 15:20
Ранее издание UnHerd сообщало, что президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине.
На прошлой неделе американский лидер заявил, что есть очень хороший шанс на завершение конфликта на Украине. Вместе с тем, Трамп добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине
Вчера, 23:21
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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