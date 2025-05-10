Советская станция, не долетевшая до Венеры, упала в Индийском океане
Не долетевшая до Венеры в 1972 году советская станция упала в Индийском океане
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветская автоматическая станция "Венера-8" в монтажно-испытательном цехе
Советская автоматическая станция "Венера-8" в монтажно-испытательном цехе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советская автоматическая станция, не долетевшая до Венеры в 1972 году, упала в Индийском океане, сообщил "Роскосмос".
"Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482" прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане", - говорится в сообщении.
Схождение аппарата с орбиты контролировали средства автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
В соответствии с расчетами специалистов ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9.24 мск в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.
Станция была запущена к Венере в 1972 году, однако из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не вышел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите. Со временем из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты стала снижаться.
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