https://ria.ru/20250510/stantsiya-2016190713.html

Советская станция, не долетевшая до Венеры, упала в Индийском океане

Советская станция, не долетевшая до Венеры, упала в Индийском океане - РИА Новости, 10.05.2025

Советская станция, не долетевшая до Венеры, упала в Индийском океане

Советская автоматическая станция, не долетевшая до Венеры в 1972 году, упала в Индийском океане, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:14:00+03:00

2025-05-10T12:14:00+03:00

2025-05-10T12:16:00+03:00

космос - риа наука

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венера

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советская автоматическая станция, не долетевшая до Венеры в 1972 году, упала в Индийском океане, сообщил "Роскосмос"."Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482" прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане", - говорится в сообщении.Схождение аппарата с орбиты контролировали средства автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.В соответствии с расчетами специалистов ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9.24 мск в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.Станция была запущена к Венере в 1972 году, однако из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не вышел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите. Со временем из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты стала снижаться.

https://ria.ru/20250508/kosmos-2015306276.html

https://ria.ru/20241026/cosmos-1979838130.html

индийский океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, индийский океан, роскосмос, венера