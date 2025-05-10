США предложили Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией
Рубио предложил Пакистану помощь США в урегулировании конфликта с Индией
© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром предложил Исламабаду помощь Вашингтона в урегулировании конфликта с Индией, сообщает американский госдеп.
"Госсекретарь Марко Рубио ранее сегодня поговорил с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром. Он продолжил призывать обе стороны (конфликта - ред.) к поиску путей по деэскалации и предложил помощь США для старта конструктивных переговоров во избежание будущих конфликтов", - говорится в публикации на сайте госдепа.
Позднее ведомство разместило заявление о разговоре Рубио с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В разговоре госсекретарь подчеркнул, что сторонам конфликта необходимо восстановить прямую связь, и также предложил Нью-Дели поддержку Вашингтона "в содействии продуктивным дискуссиям", говорится в сообщении госдепа.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.