https://ria.ru/20250510/ssha-2016155868.html

США предложили Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией

США предложили Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией - РИА Новости, 10.05.2025

США предложили Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром предложил Исламабаду помощь Вашингтона в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T06:46:00+03:00

2025-05-10T06:46:00+03:00

2025-05-10T09:05:00+03:00

в мире

индия

пакистан

исламабад

марко рубио

geo

операция синдур в пакистане

обострение отношений индии и пакистана

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром предложил Исламабаду помощь Вашингтона в урегулировании конфликта с Индией, сообщает американский госдеп. "Госсекретарь Марко Рубио ранее сегодня поговорил с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром. Он продолжил призывать обе стороны (конфликта - ред.) к поиску путей по деэскалации и предложил помощь США для старта конструктивных переговоров во избежание будущих конфликтов", - говорится в публикации на сайте госдепа. Позднее ведомство разместило заявление о разговоре Рубио с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В разговоре госсекретарь подчеркнул, что сторонам конфликта необходимо восстановить прямую связь, и также предложил Нью-Дели поддержку Вашингтона "в содействии продуктивным дискуссиям", говорится в сообщении госдепа.Ранее телеканал Geo сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. По сообщению телеканала, премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование после старта операции против Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016152618.html

https://ria.ru/20250509/kr-2016039761.html

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в мире, индия, пакистан, исламабад, марко рубио, geo, операция синдур в пакистане, обострение отношений индии и пакистана