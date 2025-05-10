https://ria.ru/20250510/ssha-2016147481.html

В Минторге США оценили возможность снятия пошлин с Китая

В Минторге США оценили возможность снятия пошлин с Китая - РИА Новости, 10.05.2025

В Минторге США оценили возможность снятия пошлин с Китая

Нет никакого шанса, что США полностью снимут импортные пошлины против Китая вслед за переговорами с Пекином на выходных, поскольку впереди еще десятки встреч... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T02:59:00+03:00

2025-05-10T02:59:00+03:00

2025-05-10T02:59:00+03:00

китай

пекин

сша

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_9aac728229b2e50eb5847df5fcb171ca.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Нет никакого шанса, что США полностью снимут импортные пошлины против Китая вслед за переговорами с Пекином на выходных, поскольку впереди еще десятки встреч между сторонами, заявил американский министр торговли Говард Латник. "Никакого шанса. Ни за что", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность снятия пошлин, введенных в отношении КНР. Латник добавил, что сторонам предстоит провести еще десятки встреч, а также подчеркнул, что прежде всего Пекину и Вашингтону требуется деэскалация. "А затем огромное количество разговоров и огромное количество деталей того, что правильно для Америки", - отметил Латник.

https://ria.ru/20250423/poshliny-2013012127.html

китай

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, сша, введение трампом пошлин на импорт