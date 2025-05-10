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В Минторге США оценили возможность снятия пошлин с Китая
В Минторге США оценили возможность снятия пошлин с Китая - РИА Новости, 10.05.2025
В Минторге США оценили возможность снятия пошлин с Китая
Нет никакого шанса, что США полностью снимут импортные пошлины против Китая вслед за переговорами с Пекином на выходных, поскольку впереди еще десятки встреч... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:59:00+03:00
2025-05-10T02:59:00+03:00
2025-05-10T02:59:00+03:00
китай
пекин
сша
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Нет никакого шанса, что США полностью снимут импортные пошлины против Китая вслед за переговорами с Пекином на выходных, поскольку впереди еще десятки встреч между сторонами, заявил американский министр торговли Говард Латник. "Никакого шанса. Ни за что", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность снятия пошлин, введенных в отношении КНР. Латник добавил, что сторонам предстоит провести еще десятки встреч, а также подчеркнул, что прежде всего Пекину и Вашингтону требуется деэскалация. "А затем огромное количество разговоров и огромное количество деталей того, что правильно для Америки", - отметил Латник.
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китай, пекин, сша, введение трампом пошлин на импорт
Китай, Пекин, США, Введение Трампом пошлин на импорт
В Минторге США оценили возможность снятия пошлин с Китая
Министр торговли США Латник: нет никакого шанса, что США снимут пошлины с Китая