https://ria.ru/20250510/spetsoperatsiya-2016202723.html

Бойцы "Востока" уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР

Бойцы "Востока" уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.05.2025

Бойцы "Востока" уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР

Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в ДНР, нарушавших режим прекращения огня, противник потерял в зоне... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:40:00+03:00

2025-05-10T13:40:00+03:00

2025-05-10T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в ДНР, нарушавших режим прекращения огня, противник потерял в зоне действия группировки до 130 военнослужащих и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле, Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф