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Бойцы "Востока" уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР
Бойцы "Востока" уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.05.2025
Бойцы "Востока" уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР
Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в ДНР, нарушавших режим прекращения огня, противник потерял в зоне... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:40:00+03:00
2025-05-10T13:40:00+03:00
2025-05-10T13:40:00+03:00
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в ДНР, нарушавших режим прекращения огня, противник потерял в зоне действия группировки до 130 военнослужащих и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле, Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Востока" уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР
ВСУ потеряли 130 боевиков и станцию AN/TPQ-48 в зоне действий "Востока" за сутки