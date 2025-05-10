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Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
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10:18 10.05.2025 (обновлено: 11:47 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/smi-2016174755.html
Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ
Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ
Глава ВМС Великобритании, 59-летний адмирал сэр Бен Ки досрочно ушел в отставку на фоне расследования его отношений с коллегой, сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:18:00+03:00
2025-05-10T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава ВМС Великобритании, 59-летний адмирал сэр Бен Ки досрочно ушел в отставку на фоне расследования его отношений с коллегой, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "Глава Королевского военно-морского флота ушел в отставку после того, как было открыто расследование в отношение вероятных отношений с коллегой женского пола", - заявил телеканалу источник. Согласно телеканалу, министерство обороны страны подтвердило факт отставки ранее на этой неделе. В пятницу вечером неназванный представитель ведомства отметил, что в данный момент "проводится расследование" в отношении адмирала. Газета Telegraph добавляет со ссылкой на источник Королевского военно-морского флота, что отношения с коллегой "были обоюдными". По информации источника, поскольку адмирала воспринимали как пример в военных силах, то инцидент был "разочаровывающим". Газета напоминает, что Бен Ки женат, у него трое детей. Как добавляет издание, изначально адмирал планировал уйти на пенсию летом.
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ

Sky News: глава ВМС Британии Ки досрочно покинул пост из-за отношений с коллегой

© Getty Images / Anadolu / Artur WidakБен Ки
Бен Ки - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Artur Widak
Бен Ки. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава ВМС Великобритании, 59-летний адмирал сэр Бен Ки досрочно ушел в отставку на фоне расследования его отношений с коллегой, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«
"Глава Королевского военно-морского флота ушел в отставку после того, как было открыто расследование в отношение вероятных отношений с коллегой женского пола", - заявил телеканалу источник.
Согласно телеканалу, министерство обороны страны подтвердило факт отставки ранее на этой неделе. В пятницу вечером неназванный представитель ведомства отметил, что в данный момент "проводится расследование" в отношении адмирала.
Газета Telegraph добавляет со ссылкой на источник Королевского военно-морского флота, что отношения с коллегой "были обоюдными". По информации источника, поскольку адмирала воспринимали как пример в военных силах, то инцидент был "разочаровывающим". Газета напоминает, что Бен Ки женат, у него трое детей.
Как добавляет издание, изначально адмирал планировал уйти на пенсию летом.
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