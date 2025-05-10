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Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ

Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025

Глава ВМС Британии досрочно покинул пост из-за женщины, пишут СМИ

Глава ВМС Великобритании, 59-летний адмирал сэр Бен Ки досрочно ушел в отставку на фоне расследования его отношений с коллегой, сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:18:00+03:00

2025-05-10T10:18:00+03:00

2025-05-10T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава ВМС Великобритании, 59-летний адмирал сэр Бен Ки досрочно ушел в отставку на фоне расследования его отношений с коллегой, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "Глава Королевского военно-морского флота ушел в отставку после того, как было открыто расследование в отношение вероятных отношений с коллегой женского пола", - заявил телеканалу источник. Согласно телеканалу, министерство обороны страны подтвердило факт отставки ранее на этой неделе. В пятницу вечером неназванный представитель ведомства отметил, что в данный момент "проводится расследование" в отношении адмирала. Газета Telegraph добавляет со ссылкой на источник Королевского военно-морского флота, что отношения с коллегой "были обоюдными". По информации источника, поскольку адмирала воспринимали как пример в военных силах, то инцидент был "разочаровывающим". Газета напоминает, что Бен Ки женат, у него трое детей. Как добавляет издание, изначально адмирал планировал уйти на пенсию летом.

https://ria.ru/20250509/telegraph-2016079048.html

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