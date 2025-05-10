https://ria.ru/20250510/sk-2016155738.html

Пьяный водитель переехал человека на Сахалине

Пьяный водитель переехал человека на Сахалине - РИА Новости, 10.05.2025

Пьяный водитель переехал человека на Сахалине

Житель Новосибирска погиб в городе Корсакове на Сахалине во время драки с поножовщиной, убийца задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T06:45:00+03:00

2025-05-10T06:45:00+03:00

2025-05-10T06:45:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

корсаков

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая – РИА Новости. Житель Новосибирска погиб в городе Корсакове на Сахалине во время драки с поножовщиной, убийца задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. "Конфликт с участием группы людей в состоянии алкогольного опьянения произошел у магазина "Пивной рай" в портовом городе рано утром 9 мая. Под колесами машины погиб 36-летний мужчина, которого умышленно переехал местный житель 2001 года рождения. Полиция задержала его на месте происшествия. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Как отметили в пресс-службе ведомства, погибший является жителем Новосибирска. Прокуратура Сахалинской области сообщает, что расследование данного дела взято на контроль надзорным ведомством.

https://ria.ru/20250507/sud-2015693160.html

новосибирск

россия

корсаков

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происшествия, новосибирск, россия, корсаков, следственный комитет россии (ск рф)