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Пьяный водитель переехал человека на Сахалине
Пьяный водитель переехал человека на Сахалине - РИА Новости, 10.05.2025
Пьяный водитель переехал человека на Сахалине
Житель Новосибирска погиб в городе Корсакове на Сахалине во время драки с поножовщиной, убийца задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:45:00+03:00
2025-05-10T06:45:00+03:00
2025-05-10T06:45:00+03:00
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая – РИА Новости. Житель Новосибирска погиб в городе Корсакове на Сахалине во время драки с поножовщиной, убийца задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. "Конфликт с участием группы людей в состоянии алкогольного опьянения произошел у магазина "Пивной рай" в портовом городе рано утром 9 мая. Под колесами машины погиб 36-летний мужчина, которого умышленно переехал местный житель 2001 года рождения. Полиция задержала его на месте происшествия. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Как отметили в пресс-службе ведомства, погибший является жителем Новосибирска. Прокуратура Сахалинской области сообщает, что расследование данного дела взято на контроль надзорным ведомством.
https://ria.ru/20250507/sud-2015693160.html
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происшествия, новосибирск, россия, корсаков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Корсаков, Следственный комитет России (СК РФ)
Пьяный водитель переехал человека на Сахалине
СК: пьяный водитель переехал человека в Корсакове на Сахалине, убийца задержан