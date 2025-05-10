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Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич - РИА Новости, 10.05.2025
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13:00 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/serbiya-2016196152.html
Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич
Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич - РИА Новости, 10.05.2025
Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич
Главы МИД стран ЕС на встрече в Варшаве критиковали визит президента Сербии Александра Вучича в Россию и участие в праздновании 80-летия Победы, но это не... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:00:00+03:00
2025-05-10T13:00:00+03:00
в мире
сербия
москва
варшава
александр вучич
марко джурич
кайя каллас
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БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Варшаве критиковали визит президента Сербии Александра Вучича в Россию и участие в праздновании 80-летия Победы, но это не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил глава сербского МИД Марко Джурич. Неофициальная встреча глав МИД стран ЕС состоялась 7-8 мая в Варшаве. В четверг среди представителей стран-кандидатов в нем принял участие министр иностранных дел Сербии. "Была критика в адрес президента Вучича в связи с участием в параде в Москве на День Победы. Не стану по отдельности называть государства, которые имели критическую позицию, начиная от Люксембурга, Бельгии, конечно, Хорватии и тому подобных", - заявил Джурич в эфире Радио и телевидения Сербии в субботу. Он указал, что в скором времени ожидаются визиты в Сербию некоторых представителей руководства ЕС, среди которых председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Точно могу сказать после участия в этой встрече, что у нынешнего состава Европейской комиссии есть полная приверженность тому, чтобы Сербия значительно прогрессировала на пути к полноправному членству в ЕС. Мы постоянно отмечаем, что не просим "приставного стула", не хотим никаких фаз, желаем равноправного, одинакового со всеми места за этим столом. Сербия принадлежит ЕС, принадлежит европейскому будущему", - подчеркнул министр иностранных дел. Президент Сербии ранее заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву на 80-летие Победы над фашизмом. Ранее Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств - членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016119100.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html
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в мире, сербия, москва, варшава, александр вучич, марко джурич, кайя каллас, евросоюз, европейский совет
В мире, Сербия, Москва, Варшава, Александр Вучич, Марко Джурич, Кайя Каллас, Евросоюз, Европейский совет
Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич

Глава МИД Джурич: визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Красной площади в Москве
Президент Сербии Александр Вучич на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Сербии Александр Вучич на Красной площади в Москве
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БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Варшаве критиковали визит президента Сербии Александра Вучича в Россию и участие в праздновании 80-летия Победы, но это не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил глава сербского МИД Марко Джурич.
Неофициальная встреча глав МИД стран ЕС состоялась 7-8 мая в Варшаве. В четверг среди представителей стран-кандидатов в нем принял участие министр иностранных дел Сербии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
9 мая, 08:00
"Была критика в адрес президента Вучича в связи с участием в параде в Москве на День Победы. Не стану по отдельности называть государства, которые имели критическую позицию, начиная от Люксембурга, Бельгии, конечно, Хорватии и тому подобных", - заявил Джурич в эфире Радио и телевидения Сербии в субботу.
Он указал, что в скором времени ожидаются визиты в Сербию некоторых представителей руководства ЕС, среди которых председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Точно могу сказать после участия в этой встрече, что у нынешнего состава Европейской комиссии есть полная приверженность тому, чтобы Сербия значительно прогрессировала на пути к полноправному членству в ЕС. Мы постоянно отмечаем, что не просим "приставного стула", не хотим никаких фаз, желаем равноправного, одинакового со всеми места за этим столом. Сербия принадлежит ЕС, принадлежит европейскому будущему", - подчеркнул министр иностранных дел.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории
9 мая, 21:04
Президент Сербии ранее заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву на 80-летие Победы над фашизмом.
Ранее Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств - членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Великая Победа в одной цитате
3 мая, 08:00
 
В миреСербияМоскваВаршаваАлександр ВучичМарко ДжуричКайя КалласЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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