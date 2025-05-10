Визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил Джурич
Глава МИД Джурич: визит Вучича в Россию не отразится на евроинтеграции Сербии
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Красной площади в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич на Красной площади в Москве
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БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Варшаве критиковали визит президента Сербии Александра Вучича в Россию и участие в праздновании 80-летия Победы, но это не отразится на евроинтеграции Сербии, заявил глава сербского МИД Марко Джурич.
"Была критика в адрес президента Вучича в связи с участием в параде в Москве на День Победы. Не стану по отдельности называть государства, которые имели критическую позицию, начиная от Люксембурга, Бельгии, конечно, Хорватии и тому подобных", - заявил Джурич в эфире Радио и телевидения Сербии в субботу.
Он указал, что в скором времени ожидаются визиты в Сербию некоторых представителей руководства ЕС, среди которых председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Точно могу сказать после участия в этой встрече, что у нынешнего состава Европейской комиссии есть полная приверженность тому, чтобы Сербия значительно прогрессировала на пути к полноправному членству в ЕС. Мы постоянно отмечаем, что не просим "приставного стула", не хотим никаких фаз, желаем равноправного, одинакового со всеми места за этим столом. Сербия принадлежит ЕС, принадлежит европейскому будущему", - подчеркнул министр иностранных дел.
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Президент Сербии ранее заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву на 80-летие Победы над фашизмом.
Ранее Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств - членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
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