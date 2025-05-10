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В 11 городах Сербии прошли акции в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:20 10.05.2025 (обновлено: 00:29 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/serbija-2016142970.html
В 11 городах Сербии прошли акции в честь 80-летия Победы
В 11 городах Сербии прошли акции в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В 11 городах Сербии прошли акции в честь 80-летия Победы
Памятные акции в честь 80-летия Победы над фашизмом состоялись 9 мая в 11 городах Сербии и двух - Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:20:00+03:00
2025-05-10T00:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белград (город)
сербия
югославия
иосип броз тито
боевое братство
ил-18
в мире
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БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Памятные акции в честь 80-летия Победы над фашизмом состоялись 9 мая в 11 городах Сербии и двух - Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА Новости организатор из народно-патриотического объединения "Бессмертный полк" Ненад Симонович. "Памятные акции у нас прошли в пятницу в 11 городах Сербии: Крушевац, Чачак, Велика-Плана, Пирот, Куршумлия, Ужице, Опово, Суботица, Алексинац, Кикинда, Панчево и двух в Республике Сербской БиГ: Требине и Пале. На "земле" мы сотрудничали с органами местного самоуправления. Но важно, что люди организовывались и участвовали сами, совершенно искренне, потому что благодарны русскому народу, любят его и помнят, что значит 9 мая – День Победы над фашизмом", - заявил Симонович агентству. Он уточнил, что в зависимости от размеров населенного пункта разными были число участников и программа. Так, в Суботице на севере страны состоялось пешее шествие "Бессмертного полка" с портретами участников Второй мировой войны, в Пироте на юго-востоке Сербии – мини-автопробег с флагами и символикой движения "Бессмертный полк", в Панчево под Белградом – торжественная церемония с городскими властями у мемориала погибшим воинам Второй мировой войны, в Алексинаце на юге республики – возложение венков и цветов к памятнику. В Белграде и крупнейшем на юге страны городе Ниш в пятницу прошли шествия "Бессмертного полка" по центральным улицам, в которых приняли участие свыше 10 тысяч человек по данным других организаторов - из фонда "Бессмертный полк Сербия". Россияне, живущие в Сербии, члены Координационного совета российских соотечественников устроили акции к Дню Победы в городе Инджия и участвовали в мероприятии в Суботице, в городе Кралево в пятницу чествовали 80-летие Победы члены объединения "Сербское сердце героя", в Крушеваце – члены "Боевого братства". Утром в пятницу также состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250509/vena-2016141583.html
https://ria.ru/20250509/oae-2016139593.html
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белград (город), сербия, югославия, иосип броз тито, боевое братство, ил-18, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белград (город), Сербия, Югославия, Иосип Броз Тито, Боевое братство, Ил-18, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 11 городах Сербии прошли акции в честь 80-летия Победы

В 11 городах Сербии прошли Памятные акции в честь 80-летия Победы над фашизмом

© РИА НовостиАкция "Бессмертный полк" в центре Белграда, Сербия. Кадр видео
Акция Бессмертный полк в центре Белграда, Сербия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости
Акция "Бессмертный полк" в центре Белграда, Сербия. Кадр видео. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Памятные акции в честь 80-летия Победы над фашизмом состоялись 9 мая в 11 городах Сербии и двух - Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА Новости организатор из народно-патриотического объединения "Бессмертный полк" Ненад Симонович.
"Памятные акции у нас прошли в пятницу в 11 городах Сербии: Крушевац, Чачак, Велика-Плана, Пирот, Куршумлия, Ужице, Опово, Суботица, Алексинац, Кикинда, Панчево и двух в Республике Сербской БиГ: Требине и Пале. На "земле" мы сотрудничали с органами местного самоуправления. Но важно, что люди организовывались и участвовали сами, совершенно искренне, потому что благодарны русскому народу, любят его и помнят, что значит 9 мая – День Победы над фашизмом", - заявил Симонович агентству.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Вене прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы
Вчера, 23:57
Он уточнил, что в зависимости от размеров населенного пункта разными были число участников и программа. Так, в Суботице на севере страны состоялось пешее шествие "Бессмертного полка" с портретами участников Второй мировой войны, в Пироте на юго-востоке Сербии – мини-автопробег с флагами и символикой движения "Бессмертный полк", в Панчево под Белградом – торжественная церемония с городскими властями у мемориала погибшим воинам Второй мировой войны, в Алексинаце на юге республики – возложение венков и цветов к памятнику.
В Белграде и крупнейшем на юге страны городе Ниш в пятницу прошли шествия "Бессмертного полка" по центральным улицам, в которых приняли участие свыше 10 тысяч человек по данным других организаторов - из фонда "Бессмертный полк Сербия". Россияне, живущие в Сербии, члены Координационного совета российских соотечественников устроили акции к Дню Победы в городе Инджия и участвовали в мероприятии в Суботице, в городе Кралево в пятницу чествовали 80-летие Победы члены объединения "Сербское сердце героя", в Крушеваце – члены "Боевого братства".
Утром в пятницу также состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
Дубай - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В ОАЭ отпраздновали 80-летие Великой Победы
Вчера, 23:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБелград (город)СербияЮгославияИосип Броз ТитоБоевое братствоИл-18В мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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