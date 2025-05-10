https://ria.ru/20250510/senator-2016188426.html

Британия могла обострить отношения Индии и Пакистана, заявили в Совфеде

Британия могла обострить отношения Индии и Пакистана, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.05.2025

Британия могла обострить отношения Индии и Пакистана, заявили в Совфеде

Британцы могли спровоцировать конфликт Индии и Пакистана, понадобился новый горячий конфликт, чтобы переключить внимание мирового сообщества с празднования... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:58:00+03:00

2025-05-10T11:58:00+03:00

2025-05-10T11:58:00+03:00

в мире

индия

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россия

дональд трамп

нарендра моди

владимир джабаров

обострение отношений между индией и пакистаном

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Британцы могли спровоцировать конфликт Индии и Пакистана, понадобился новый горячий конфликт, чтобы переключить внимание мирового сообщества с празднования Россией 80-летия Победы над нацизмом, считает сенатор Владимир Джабаров. "Противостояние между Индией и Пакистаном имеет давнюю историю. В 1947 году Пакистан отделился от Индии и стал самостоятельной мусульманской страной. Потом независимость получил Восточный Пакистан - Бангладеш. Всё это инициировали британские спецслужбы. У них и сейчас в регионе большая агентура влияния, особенно в Пакистане", - написал политик в своем Telegram-канале. По мнению Джабарова, нынешнее обострение, вероятнее всего, тоже спровоцировали британцы. "Это связано с тем, что Россия отмечает 9 Мая, 80-летие Победы над нацизмом, а через Украину насолить нам не очень получается. Чтобы переключить внимание мирового сообщества, понадобился новый горячий конфликт", - добавил он. При этом Лондон вряд ли опасается ставить мир на порог ядерной войны, учитывая, что Индия и Пакистан - ядерные державы. "Британцы сидят далеко на своём острове. Им всё равно. Также они понимают, что война между Индией и Пакистаном может затронуть и Россию, и Китай. Это стиль работы британских спецслужб - дестабилизация везде, где только можно", - отметил политик. Джабаров высказал мнение, что эскалации, скорее всего, не будет, поскольку у пакистанцев нет для этого ресурсов, в том числе и потому, что они помогали Украине и остались без достаточного количества вооружений, добавил сенатор. "С другой стороны, Индия - страна миролюбивая. А ракетный удар по объектам в Пакистане стал, как заявили в Нью-Дели, необходимым ответом на теракт в Пахалгаме, где трагически погибли более двадцати граждан Индии. И били они по лагерям, где готовят террористов. В Индии эти объекты знают, индийская разведка тоже хорошо работает", - указал Джабаров. Кроме того, у Британии "нет силёнок", чтобы серьёзно поддержать одну из сторон, в таких вопросах они опирались на ресурсы США, у которых сегодня нормальные отношения и с Индией, и с Пакистаном, а в Вашингтоне против эскалации, президент США Дональд Трамп выразил свою обеспокоенность по этому поводу, пояснил законодатель. "Одно из последствий индо-пакистанского противостояния - отмена визита премьера Индии Нарендры Моди в Москву на 9 мая. Англичане как раз этого и добивались", - заключил Джабаров. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016179400.html

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в мире, индия, пакистан, россия, дональд трамп, нарендра моди, владимир джабаров, обострение отношений между индией и пакистаном